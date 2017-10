«Farmen»-Vidar: – Etterpå ble jeg ordentlig sint

Vidar Helseth (38) tok det med knusende ro da han tapte tvekampen. Reaksjonen kom etterpå.

Førstekjempen Vidar valgte Halvor Sveen (47) til motstander Det endte knusende.

– Jeg tenkte at hvis jeg skulle stikke av med premien i «Farmen», måtte det være fordi jeg hadde gjort meg fortjent til det. Og skulle jeg ryke ut, ville jeg at det skulle skje mot en hedersmann – i en ordentlig fysisk kamp. Halvor er en kjempe fra skogen. Så jeg visste at det var David mot Goliat, forklarer Vidar til VG.

Halvor: – Blir du nummer to, har du tapt

Halvor valgte slegge, noe som Vidar i utgangspunktet mente var den beste grenen også for ham. Men han måtte gi tapt. Der og da taklet han nederlaget «korrekt og etter boka», men da TV-kameraene stilnet, tok følelsene overhånd.

Alene i skogen



– Da kom den store reaksjonen i form av frustrasjon. Jeg ble skrekkelig fortvilet, innrømmer 38-åringen.

– Det var så vondt at «Farmen»-eventyret fikk en så rask slutt. Jeg ble ordentlig sint og ordentlig lei meg.

– Du har vært så rolig på TV, hvordan arter det seg når du blir sint?

– Når jeg blir sint, skjelver Tor og Odin i buksene. Da er det ikke hyggelig å være rundt meg. Men det skal mye til at det skjer. Når det nå gjorde det, så er det godt at ingen andre var rundt meg. Jeg søkte meg ut i skogen og var alene, forteller den utslåtte «Farmen»-deltageren.

Vidar angrer ikke på noe og mener det er lite han kunne gjort annerledes i de to ukene han var på gården. Han tror Mats Meylergaard Brennemo (28) valgte ham til førstekjempe fordi det var de to som hadde snakket minst sammen.

– Mats skjønte tidlig at vi kom fra vidt forskjellige planeter når det gjelder vår tilnærming til livet og samfunnet. Men det var ikke noe ondsinnet mellom oss, så førstekjempevalget var rettferdig.

Nektet å synke lavt

Vidar sier at han kanskje kunne kommet lenger ved å bruke en annen taktikk.

– Jeg kunne sunket så lavt og vært så ynkelig at jeg bestemte å sleike storbonden opp etter ryggen. Men det ville jeg ikke. Jeg så jo at andre prøvde å bygge en relasjon til Mats for å unngå å bli valgt, men sånn er ikke jeg.

Favoritt

Finalen i «Farmen» spilles inn i Arendal i kveld, men først om mange uker blir det klart for TV-seerne hvem som vinner. Da Vidar måtte reise, var han ikke i tvil om hvem han mente burde vinne hele konkurransen.

– Kristian (Krubel Djupnes (21), red. anm.), fordi han er et komplett menneske og en som imponerer meg på alle måter. Han er hyggelig, morsom og hardtarbeidende. Kristian er full pakke. Jeg hadde aldri trodd at jeg kom til å møte en så ung person der inne, som jeg skulle få så enormt stor beundring for, sier han.

Før Vidar flyttet inn på gården, gruet han seg til å være borte fra sine to barn på ti og åtte år.

– Men det gikk fint. Jeg er alltid helhjertet til stede der jeg befinner meg, men det var veldig godt å se dem igjen.

38-åringen, som jobber i fritidsbarnehage, hadde nesten aldri sett «Farmen» før han tilfeldigvis så en annonse der TV 2 søkte etter deltagere. Vidar mener nemlig at TV er bortkastet tid.

– Ja visst, er det sløsing med tid. Den viktigste motivasjonen min for å være med, var at jeg fikk en anledning til å leve isolert fra denne moderne verdenen. Oppholdet på «Farmen» var noen av de fineste 14 dagene i mitt liv, sier Vidar, som kommer fra Kvinesdal, men bor på Gjerdrum.

