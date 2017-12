«Farmen»-Kristian gikk på en smell: – Jeg misforsto oppgaven

Kristian Krubel Djupnes (21) tok det han beskriver som et idiotisk valg før tvekampen. Han røper også «hemmeligheten» bak den halve tannen.

Søndag var eventyret over for 21-åringen, som tidlig markerte seg som en av de største favorittene i «Farmen». På målstreken ble han snytt for en plass i finaleuken, etter å ha blitt knust av Halvor Sveen i saging.

Kristian forklarer til VG at han for lengst hadde bestemt seg for å velge saging som kampgren, men at han ble usikker like før.

– Jeg hadde gjort meg opp en formening om hva sagingen gikk ut på, men sannheten er at jeg misforsto oppgaven. Det var helt latterlig av meg å velge saging. Jeg trodde det var en langtekkelig kamp med mye utholdenhet, men i stedet handlet det mer om eksplosivitet. Så jeg dreit meg ut. Hele tvekampen var egentlig basert på en bommert for min del.

KAMPENS HETE: Her glipper seieren for Kristian, mens Halvor kan slippe jubelen løs. Foto: JAN-PETTER DAHL , TV 2

Kristian ble i tvil før tvekampen og kunne kanskje ha rukket å ombestemme seg.

– Men samtidig ville jeg ikke vike på valget mitt. Det viste seg å være en idiotisk beslutning. Jeg burde valgt tautrekking, selv om det ikke er sikkert at jeg hadde vunnet da heller. Men jeg tror sjansen hadde vært større.

– Hvordan kunne du misforstå opplegget rundt tvekampen?

– Jeg har jo ikke vært så opptatt av «Farmen» før, men har skjønt at det man ser på TV, er kraftig klippet ned. Ikke hadde jeg tatt meg bryet med å undersøke det så nøye heller, men jeg trodde at sagingen var en lenger prosess enn det var.

STOLT: Halvor var i ekstase etter å ha vunnet tvekampen. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2

Kristian bannet høyt og kastet sagen i bakken da nederlaget var et faktum. Et par meter unna sto Halvor og brølte i seiersrus. Kristian skjønner godt at Halvor reagerte som han gjorde.

– Jeg hadde sikkert gjort noe av det samme. Det er bare bra å vise følelser når man vinner. Halvor tok en ærlig og fortjent seier i tvekampen.

Den nye kjendisstatusen er ikke noe Kristian reflekterer særlig over.

– Ikke bryr jeg meg, og ikke merker jeg noe særlig til det heller. Ingen har bombardert meg med meldinger, selv om jeg har åpent telefonnummer, sier 21-åringen.

AVSKJEDSKLEM: Halvor og Kristian ble gode venner inne på gården. Foto: JAN-PETTER DAHL , TV 2

Kommentarfelt styrer han konsekvent unna. Altså har han ikke fordypet seg i hverken lykkønskninger eller kritikk. Særlig etter at han slo ut Geir Magne Haukås (47) for to uker siden, stormet det rundt Kristian. Mange seere mente det var dårlige takter fra Kristian ikke å ville tilgi Geir Magne.

– Jeg har ikke lest en eneste kommentar, men vet jo at folk er tøffere når de sitter over et tastatur enn når de snakker til en person ansikt til ansikt. Uansett bryr jeg meg ikke. Jeg er ferdig med «Farmen» og har ikke sett på en episode de siste to ukene.

For Kristian personlig betydde ikke «Farmen» så mye. Han ble bare med fordi omgivelsene mente han passet. Noe mer reality-TV frister ikke.

– Nå har jeg vært med og kan gå tilbake til livet mitt. Det er mye kjekkere å dra på den jobben jeg har til daglig enn å være med i «Farmen», sier landbruksavløseren.

HALV TANN: Kristians høyre fortann er nesten blitt et varemerke. Foto: Lise Skogstad , VG

Tannskade

TV-seerne har ikke kunnet unngå å legge merke til at Kristian har mistet en stor del av høyre fortann. Uhellet skjedde ikke på «Farmen».

– For seks-syv år siden sto jeg på badegulvet og strakte meg. Da fikk jeg noen nakkemuskler i klem og segnet om. Jeg slo ansiktet i gulvet og knakk to tenner.

Etterpå fikk han limt dem på, men for et par år siden, bet han i skjorteermet for å kle av seg, og da falt den ene biten av.

– Jeg har ikke tatt meg tid til å sette den på igjen, ler han.

Tre kvinner og én mann



Søndag om en uke står det endelige slaget, hvor vinneren av «Farmen» kåres.

Det blir en kvinnesterk finaleuke. Halvor er eneste mann av de fire gjenværende deltagerne. 47-åringen skal bryne seg på Amalie Snøløs (21), Eunike Hoksrød (39) og Camilla Cox Barfot (32).

– Jeg heier på Camilla, hun har stått meg nærmest siden dag én, sier Kristian.

