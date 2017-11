«Farmen»-Karoline tror tårene reddet henne

Karoline Røed (30) forsikrer at det var ekte tårer under kveldens utvelgelse.

I likhet med de tre andre utfordrerne kom Karoline inn i «Farmen» i forrige episode. Likevel tok følelsene overhånd da hun skulle overtale de andre deltagerne til å la nettopp henne få bli på gården.

Tradisjonen tro måtte to utfordrere finne seg i å pakke snippesken nesten like raskt som de kom inn.

Løten-kvinnen Karoline var den eneste som gråt. Selv om hun i ettertid regner med at det var nettopp følelsesutbruddet som gjorde at hun fikk bli på gården, avviser hun at det hele var spill for galleriet.

IVRIG: Karoline Røed. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

– Nei, det var oppriktige tårer. Jeg ble fanget i øyeblikket, og det var veldig emosjonelt. Men det er klart at det var derfor de valgte å beholde meg. Det er lett å undervurdere en de tror er svak og skjør. Så selv om jeg står og sipper foran hele Norge, fikk jeg i hvert fall bli på gården. Og det var jo ikke dumt, smiler 30-åringen til VG.

Karoline jobber som personlig trener og er svært sterk fysisk.

– Men jeg er veldig åpen om at jeg er en følsom person. Jeg synes ikke det er en svakhet å vise følelser, hverken på godt eller vondt. Andre deltagere på gården er mer opptatt av å ha full kontroll hele tiden, som blant annet storbonden Geir Magne, sier hun.

SKJEBNEØYEBLIKK: Ranveig (t.v.) er ute av «Farmen», mens en lettet og tårevåt Karoline får bli. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Karoline har ingen betenkeligheter med å vise kjente og ukjente en ny side ved seg selv.

– Folk er jo vant med at jeg er glad, og nå fikk jeg full «breakdown» foran kamera, ler hun.

OPPLØST: Karoline tørket og tørket tårer. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

«Farmen»-utfordreren skjønner at det kan se rart ut for TV-seerne at hun gråt etter så kort opphold.

– Folk må huske at selv om de har sett meg i bare én episode, så hadde vi utfordrerne vært der i fire dager og fått en solid forsmak på gårdslivet. Det var intenst. Livet var så i gang, og jeg ville bare ha mer av det. Alle følelsene ble forsterket der inne, og det betydde enormt mye for meg å få være med videre.

Tårene strømmet på nytt da storbonden kunngjorde at hun og Oslo-mannen Bjørn-Erik Fatnes (22) skulle få bli.

– Gud, for en lettelse. Jeg hadde null feeling på om det skulle bli meg eller ikke, forklarer Karoline.

Hun var veldig glad for at Bjørn-Erik også hadde hellet med seg.

– Vi fant tonen veldig godt. Men vi skjønte begge at vi to ble valgt fordi de andre så på oss som de desidert svakeste. Det ble vårt sterkeste fortrinn, mener hun.

VENNER: Bjørn-Erik, Amalie, Karoline og Karianne etter utvelgelsen. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Utfordrerne Thomas Ravi Håland (39) og Liv Rannveig Tørstad (33) ble snytt for videre deltagelse og måtte forlate gården.



Storbonden Geir Magne Haukås (46) valgte i kveldens episode Halvor Sveen (47) til førstekjempe. Dermed blir det guttekamp søndag. Hvem han velger til andrekjempe, gjenstår å se.



