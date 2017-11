«Farmen»-Karoline: – Gaute forvirret meg før tvekampen

Karoline Røed (30) hadde bestemt seg for en annen konkurransegren, men hevder at programleder Gaute Grøtta Grav (38) fikk henne på andre tanker.

Søndag kunne ingen tårer redde Karoline Røed fra å ryke ut. Utfordreren, som selv mener at hun sikret seg plass på gården for to uker siden nettopp fordi hun gråt, måtte se seg slått av førstekjempen Eunike Hoksrød (39).

Som andrekjempe fikk Karoline velge gren. Og valget falt slett ikke på tautrekking, selv om det var det de endte opp med.

– Jeg hadde bestemt meg for slegge, og det var allerede filmet at jeg begrunnet valget mitt for Gaute. Men etter at det var spilt inn, spurte Gaute om jeg var sikker. Han spurte også om jeg hadde prøvd slegge før. Han lot meg i tillegg kjenne på slegga. Da ble jeg veldig usikker, forteller Karoline til VG.

SKJEBNETIMEN: Karoline Røed i samtale med Gaute Grøtta Grav før tvekampen, etter at hun hadde ombestemt seg og valgt ny gren. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Måtte filme på nytt



– Gaute presiserte hele tiden at jeg måtte velge selv, men han fikk meg til å tvile veldig etter at valget var tatt. Derfor ombestemte jeg meg, noe som var en total feilvurdering.

– Mener du at Gaute gjorde deg usikker?

– Ja, han forvirret meg definitivt. Jeg var jo helt bestemt. Valget var tatt, og jeg hadde til og med forberedt meg på slegge og fått gode råd fra Halvor. Nå måtte vi filme hele seansen med valget mitt på nytt, opplyser Karoline.

BESTEMT: Karoline Røed ga jernet, men det holdt ikke. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Karoline tar likevel det hele og fulle ansvaret for at det endte som det gjorde.

– Jeg kan ikke skylde på Gaute. Han gjentok at valget til syvende og sist var mitt, men det endte med skivebom. Som personlig trener har jeg store fordeler, og slegge krever eksplosiv styrke i overkroppen. Tautrekkingen går mer på utholdenhet.

I tillegg ble det vanskelig for Karoline at de andre deltagerne heiet frem Eunike.

– Det var veldig demotiverende å innse at ingen egentlig ville ha meg tilbake.

TV 2 forklarer



Alex Iversen, presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, opplyser til VG at Gaute alltid har med sag, slegge, tau, melkespann og øks til intervjuet med andrekjempen, som får tilbud om å kjenne på utstyret for å være sikre på beslutningen.

– I intervjuet med Karoline spurte Gaute som vanlig om andrekjempen var sikker i valget sitt. Da de var i ferd med å avslutte intervjuet, ønsket Karoline å velge tautrekking i stedet. Det er viktig for oss at kjempen får den tvekampen hun eller han føler seg mest trygg på, sier Iversen.

UTE: Karoline Røed. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Han opplyser at det av og til skjer at andrekjemper står på vippen mellom to eller flere grener, og at valget må filmes på nytt.

– Det er ikke noe problem så lenge TV-utstyret fremdeles er rigget opp.

– Burde takket nei



I dag hadde Karoline trolig takket nei til å være utfordrer, selv om hun beskriver de to ukene på gården som en av hennes livs beste opplevelser.

– Jeg burde hatt is i magen og takket nei til å komme inn som utfordrer. I stedet burde jeg satset på å få være med fra starten neste år. Det er ekstremt tøft å komme inn halvveis.

TAUTREKKING: Programleder Gaute Grøtta Grav følger nøye med på tvekampen mellom Karoline Røed og Eunike Hoksrød. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Eunike visste at det kunne bli hard kamp, men var likevel fast bestemt på å vinne.

– Det var sykt kult å slå henne. Jeg er en sta, liten jente, og jeg var fast innstilt på å returnere til gården, sier 39-åringen til VG.

– Karoline er jo en muskelbunt, men selv er jeg ganske sterk oppe i hodet. Jeg satset mye på viljestyrken. Selv om jeg ikke ser så trent ut, var jeg faktisk i ganske god form. Det var også til min fordel at jeg hadde tatt av hele 12 kilo under oppholdet. Siden jeg hadde litt å ta av på forhånd, unngikk jeg å bli slapp og sliten. La oss si at jeg har en brukskropp med litt attåt, flirer hun.

BLIDE: Karoline og Eunike før stundens alvor. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

– Opprinnelig har jeg null vinnerinstinkt, men nå ville jeg bevise at alle som så på meg som den svakeste, tok feil.

Eunike ble tatt godt imot da hun kom tilbake til gården.

– Jeg fikk den varmeste velkomsten. Mange gråt av glede. Geir Magne og Amalie var kanskje ikke så fornøyd. For Amalie var jeg en stor konkurrent, mens Geir Magne egentlig bare ville bli kvitt meg. Men vi prøvde å rydde opp mellom oss.

«Farmen»-kjendisen forklarer at hun og Geir Magne Haukås (47) har et slags elsk-hat-forhold.

– Han og jeg har laget mer liv på gården enn jeg hadde trodd var mulig, ler hun.

