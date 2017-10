«Farmen»-Karianne om kyssestunt og TV-audition: – Helt krise

Karianne Amlie Wahlstrøm (26) drømmer om å bli programleder, men én audition ble i flaueste laget.

26-åringen fra Notodden er i disse dager aktuell i «Farmen» på TV 2, men det er ikke første gang hun har figurert i media – eller snust på en tilværelse i rampelyset. I 2010 var hun på audition for NRKs seksualprogram «Trekant», og for tre år siden var hun blant kandidatene til realityserien «Diktaturet» på samme kanal.

Men ferskest i tid er kysse-påfunnet fra 2015, der Karianne gikk ut med bilde på Facebook for å søke etter nyttårskyss.

– Plakaten var et lite stunt. Jeg var lei av Tinder og hadde vært singel så lenge, så jeg fant ut at jeg ville gjøre noe kreativt. Da jeg la det ut på Facebook, eksploderte det. Det var helt krise, forteller en leende Karianne til VG.

VIRALHIT: Dette bildet som Karianne Amlie Wahlstrøm postet på Facebook i 2015, fikk stor medieoppmerksomhet. Foto: PRIVAT

Hun druknet i tusenvis med kommentarer og meldinger og fikk tilbud om både det ene og det andre.

– Jeg ble skeptisk og skremt. Tanken var egentlig bare å få noen venninner til å ville spleise meg med noen kompiser. Men så fanget media det opp også. Jeg ble invitert til radiointervjuer og «God Morgen Norge» og ble intervjuet av mange aviser.

Det ble et nyttårskyss også, men ikke mer enn det. Karianne er fortsatt singel og tror i dag at det finnes bedre måter å søke lykken på enn via en Facebook-annonse som dette.

– Sånne meldinger som det jeg fikk, orker jeg ikke. Det blir for krampaktig.

LÆRERSTUDENT: Karianne tok studiepause for «Farmen». Her i møte med VG før innspillingen. Foto: LISE SKOGSTAD , VG

Måtte snakke om sex

Det er heller ikke første gang Karianne er på TV. I 2010 var hun å se i TV3s «Tre bryllup og en brudeferd» – da som toastmaster i morens bryllup. Det fanget NRK opp, og de inviterte de blide telemarksjenta på audition til «Trekant». Det ble i heftigste laget.

– Jeg gikk dit, men det var sinnssykt flaut. Da var jeg bare 19, og jeg måtte snakke om dildoer og sexopplevelser. Jeg skjønte raskt at her kan ikke jeg være programleder. Det var for flaut, ler Karianne.

«Diktaturet» var mer i hennes gate, men det krasjet med russeaktiviteter.

Prosjektleder: – Hun skilte seg ut



Åslaug Sem-Jacobsen var prosjektleder for «Trekant» og husker godt at hun inviterte Karianne til audition:

– Ja, det kan jeg bekrefte. Jeg så henne på TV og tenkte at hun skilte seg ut. Hun har en utstråling som ikke alle har. Men Karianne skjønte selv at «Trekant»-konseptet ikke passet for henne, forteller Sem-Jacobsen.

– Når det gjelder «Diktaturet», derimot, var hun veldig aktuell og blant favorittene, men det var praktiske ting som gjorde at det ikke ble aktuelt. Det er veldig artig å se henne i «Farmen» nå, legger den tidligere prosjektlederen til.

Karianne er i dag lærerstudent i Oslo, men hun har ikke gitt opp TV-drømmen.

– Jeg har alltid håpet å være i media. «Farmen» sto på min «bucket-list». Det gjør også programlederjobben for «Jakten på kjærligheten». Så når Katarina Flatland trenger en vikar, er jeg klar!

Fornøyd med seg selv



«Farmen»-håpet nyter å se seg selv på skjermen.

– Det er litt kleint å si kanskje, men jeg er nok en av mine største fans. Jeg er uhøytidelig og full av følelser – og jeg er meg selv fullt og helt. Det er herlig å se hvor mye jeg kløner, og at jeg tør å spørre om de rareste ting. Når du nesten ikke vet forskjell på sau og geit, må du jo spørre, flirer hun.

SPEILET SEG: Karianne og Halvor Sveen fikk se seg selv for første gang på tre uker og likte det de så. Foto: SKJERMBILDE, TV 2

I mandagens episode fikk Karianne se seg selv i speilet for første gang på tre uker. Som storbondehjelper fikk hun tilgang på den fasiliteten. Hun hadde ingen problemer med å si at hun selv synes hun er søt.

– Det var så koselig å se meg igjen! Jeg er så glad i meg selv. Altfor få tør å si at de er det, men det er viktig å være sin egen bestevenn.

TÅREVÅTT: Karianne brast i gråt under mandagens griseslakting og ble trøstet av Amalie Snøløs. Foto: SKJERMBILDE, TV 2

Karianne søkte om å få bli med i «Farmen» i 2013 og 2015 og kom på audition begge gangene. Men det holdt ikke til mål. At hun ble med i år, skyldes en tilfeldighet. Hun befant seg på et treningssenter i hovedstaden da en person fra castingen i de tidligere rundene kjente henne igjen.

– Han kom bort og sa at det var en ny runde med intervjuer og audition og lurte på om jeg ville komme tilbake. Jeg var litt skeptisk, siden det ikke hadde gått min vei tidligere. Og så var jeg jo blitt student, så jeg var egentlig ikke så interessert.

Karianne lot seg likevel overtale til å sende en ny søknad.

– Da jeg sluttet å streve, så gikk det faktisk!