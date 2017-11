«Farmen»-Halvor: – Bjørn-Erik snakker tull

Bjørn-Erik Fatnes (22) mener at Halvor Sveen (47) burde vært disket under tvekampen. Halvor bare fnyser av påstanden.

Utfordrer Bjørn-Erik forteller til VG at han var i sjokk etter innspillingen av søndagens tvekamp. Han mener han selv hadde overtaket på Halvor.

– Halvor begynte å skjelve på minutt nummer to, mens jeg ikke begynte med kramper før på minutt nummer fem. Da hadde Halvor allerede fått kjempemange advarsler. Siste gang Halvor ble advart, ropte han ut: «Herregud, se på Bjørn-Erik!» På den måten fikk han oppmerksomheten bort fra seg selv. Og først etter det fikk jeg mine tre advarsler, forklarer Bjørn-Erik og legger til:

– Egentlig burde Halvor vært disket lenge før jeg begynte å skjelve.

NERVEPRESS: Halvor Sveen og Bjørn Erik Fatnes i tvekamp. Foto: ALEX IVERSEN, TV 2

Halvor på sin side er trygg på at han vant med rette.

– Bjørn-Erik snakker bare tull, men han kan mene hva han vil. Seks kameraer filmet tvekampen. Bjørn-Erik sto med mye mer bøyde armer enn meg, og Gaute maste mye mer på ham enn på meg. Jeg håper det kommer tydelig frem på TV.

Bjørn-Erik tror likevel TV-seerne vil legge merke til at det ikke ser bra ut.

– Sånn jeg ser det, så var det ikke jeg som tapte kampen.

RIVALER: Bjørn-Erik Fatnes og Halvor Sveen før oppgjøret. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Tvekampen varte i nær seks minutter.

Bjørn-Erik fikk ikke snakket så mye med de andre deltagerne før han måtte forlate gården.

– Men da jeg kom tilbake til finaleinnspillingen, sa flere av de andre at tvekampen mellom Halvor og meg var urettferdig. Jeg tok det opp med TV 2. Produsentene sier at de har studert opptaket, og at det var Halvor som vant. Men jeg tror ikke på dem.

SKUFFET: Bjørn-Erik Fatnes. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

22-åringen var redd for å protestere mens kampen pågikk.

– Jeg torde ikke si noe imot Halvor da han skrek ut. På det tidspunktet var jeg helt borte i psyken min, så jeg skrek ikke tilbake.

TV 2: – Ikke annet valg

Alex Iversen, informasjonsansvarlig for «Farmen» i TV 2, sier til VG at tvekampen var veldig jevn, og at begge deltagere fikk advarsler fra Gaute om å løfte armene sine underveis.

– Bøyd albue, eller at man ikke klarer å stå rett i ryggen og skuldre, er grunn for å bli slått ut. Bjørn-Erik bøyde albuene mens Halvor fortsatt sto rett og ristet. Bjørn-Erik fikk da flere muligheter til å rette seg opp, men dette klarte han ikke. Da hadde Gaute ikke annet valg enn å kåre Halvor til vinner, sier Iversen og påpeker at programleder Gaute Grøtta Grav etter 13 sesonger som programleder, har solid erfaring i å dømme tvekamper.

– Vi har sett nøye gjennom opptakene, og er trygge på at Gautes avgjørelse var den rette.

GA ALT: Bjørn-Erik Fatnes holdt roen lenge, men det holdt ikke. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Bjørn-Erik synes for øvrig det var feigt av Halvor å velge ham som andrekjempe.

– Han valgte letteste utvei. Dritfeigt. Halvor burde valgt Kristian (Krubel Djupnes (21), red. anm.), som var på samme nivå som seg selv.

FORNØYD: Halvor Sveen. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Halvor sliter imidlertid ikke med samvittigheten.

– Vi andre på gården hadde en klinkende klar avtale om at vi ville få utfordrerne ut ved første anledning. Jeg forholdt meg til den avtalen. Bjørn-Erik hadde vært der i en uke, vi andre i seks.

Bitter fortsatt

Bjørn-Erik sliter fortsatt med utfallet av tvekampen, som ble spilt inn i sommer.

– Jeg sitter og ser på episodene på TV og er kjempebitter fortsatt, sier 22-åringen.

– Han kan være så bitter han bare vil. Det er aldri moro å tape en tvekamp, men sånn ble det, sier Halvor, som innrømmer at han vant på hengende håret.

Bjørn-Erik, blogger og Instagram-profil fra Oslo, trøster seg med gode tilbakemeldinger fra deltagerne.

– Jeg får mange hyggelige hilsener. De skriver at jeg er så sykt hyggelig og naturlig, og at jeg har skapt litt glede inne på gården.

