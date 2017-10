«Farmen»-Geir Magne om puppestunt: – Synes fortsatt det var respektløst

Geir Magne Haukås (46) reagerte med sjokk da Eunike Hoksrød (30) blottet brystene foran prestefølget.

Eunike skapte bølger i kveldens episode av «Farmen». I protest mot den arrangerte voksendåpen til Kristi disipler, valgte hun å stå toppløs foran seremonien.

Geir Magne uttalte etter stuntet at han mente det var «intet mindre enn dypt sjokkerende og respektløst» med tanke på at settingen var 1917 og ikke 2017.

I dagens VG kan alle lese hvorfor Eunike reagerte så sterkt som hun gjorde. 39-åringen fra Tønsberg har nemlig bakgrunn fra Smiths Venner, et trossamfunn hun brøt ut av som tenåring.

Geir Magne kjente ikke detaljert til Eunikes fortid, som også innebærer vold og seksuelt misbruk, før hun kastet overdelen foran kamera. Han visste bare at hun hadde vært innom en menighet av et eller annet slag.

USJENERT: En opprørt Eunike foran prestefølget.

46-åringen, som er kristen og kjent for å snakke varmt om Jesus og hans filosofi for de andre på gården, står likevel for det han sa under innspillingen.

– Jeg mener fortsatt det var respektløst. Eunike, som selv tilhører en minoritet (sikter til at hun er gift med en kvinne, red.anm.), sendte ut et signal om manglende respekt for en minoritetsgruppe. Følelsene tok overhånd, og da blir utslaget uheldig, sier han til VG.

IKKE IMPONERT: Geir Magne Haukås.

Geir Magne presiserer at han støtter «Farmen»-rivalen i hennes vonde erfaringer med mennesker i menigheten, men at han trekker et tydelig skille:

– Religion i seg selv er ikke farlig. Det er menneskene som kryper inn i de ulike religionene, som kan være enten voldelige eller gode. Jeg er veldig opptatt av at vi mennesker, uansett hva slags verdisyn vi har, må respektere hverandre. Eunike får negative assosiasjoner fordi hun bruker sin egen historie. Men det er ikke nødvendigvis menigheten eller gruppen hun kommer fra, som er ondskapsfull. Mennesker i denne gruppen, derimot, kan være onde.

TV-seerne er vitne til at Tom Evensen (42) forsøker å stanse Eunike før toppløsprotesten – uten å lykkes. De andre deltagerne reagerer med overraskelse og fnising. Kun Geir Magne reagerer negativt:

– Spesielt når Eunike uttaler at hun ikke er et offer, så bør hun kunne vise respekt. Men hun var fast bestemt på at dette skulle hun gjennomføre. Eunike hadde tatt en beslutning på et tidligere tidspunkt om at hvis noen kom til å plage henne med denne typen svineri, ville hun utføre toppløsprotesten.

PUPPEPROTEST: Eunike i aksjon.

Eunike tar ikke kritikken fra Geir Magne så tungt.

– Når Geir er Geir, er han verdens hyggeligste, men når han tar på seg religiøs-masken og slutter å tenke, blir det helt forferdelig, sier hun til VG.

– Det provoserer meg. Selv skal han liksom skru av alt sinne og alle reaksjoner, men vi er jo mennesker. Mennesker blir sinte og reagerer. Men Geir har humor også, og det liker jeg.

DISKUSJON: Eunike i heftig prat med Geir Magne Haukaas i «Farmen». Sistnevnte er kristen.

Geir Magne fikk mer å fordøye i kveldens episode. Han ble for aller første gang valgt til førstekjempe – av storbonden Karianne Amlie Wahlstrøm (26). Han innrømmet foran kamera at det var overraskende, og at «Nå har Karianne kastet ut en bomerang, og den bomerangen kommer imot henne. Det hjelper ikke å dukke».

Samtidig opplyser han om at ukesoppdraget er parkert for hans del.

– Det høres ut som en hevnplan? Står ikke det i kontrast til din livsfilosofi om å gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg?

– Jeg var ikke ute etter hevn, forklarer Geir Magne til VG og legger til:

– Det jeg mente, var at det du sår av frø, har en tendens til å komme tilbake til deg. Jeg synes ikke Karianne hadde en ærlig fremstilling på hva som gjorde at hun valgte meg til førstekjempe. Ukesoppdraget ble parkert fra min side fordi jeg gikk opp i skogen for å tømme hodet for negative tanker. Samtidig måtte jeg starte med å planlegge tvekamp.

