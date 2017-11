«Farmen»-Geir Magne og kona fikk attpåklatt: – Tenkte bare «Wow»

Geir Magne Haukås (46) har fått fem barn spredt over 24 år. Sammen med sin store kjærlighet Bente (42) nyter han nå småbarnstilværelsen mer enn noensinne.

Lofoten-mannen har blitt rikskjendis gjennom «Farmen», på TV 2, hvor han fremstår som kontroversiell livsfilosof og gjentatte ganger får rivalene til å se rødt, fordi de enkelte mener han preker som en prest.

Privat er Geir Magne lykkelig gift og far til fem. Yngste tilskudd på stammen er sønnen Othelian Vincent på 16 måneder. Han kom som en gledelig overraskelse 17 år etter forrige barnefødsel. Geir Magne og kona Bente har tre andre barn på 21, 19 og 18 år. Eldstebarnet på 25 har «Farmen»-kjendisen fra et tidligere forhold.

– Bente har holdt ut med meg i 24 år. Hun er fantastisk, sier Geir Magne når VG møter ham, kona og lille Othelian Vincent i Oslo.

– Vi er bestevenner, som kan diskutere alt og utfordre hverandre. Og så er vi veldig glad i hverandre og har mye moro sammen, legger han til.

Spesielt navn

Yngstesønnen er oppkalt etter Geir Magnes farmor Othelie, som døde i 2006 – noen måneder før hun skulle rundet 100. Farmoren betydde mye for både Geir Magne og Bente, og det var Bente som kom på ideen om å kalle opp attpåklatten etter henne.

FERSK RIKSKJENDIS: Geir Magne Haukås. Foto: Terje Bringedal , VG

– Det er ingen andre i Norge som heter Othelian, så vi måtte søke om å få bruke det. Faktisk tror vi ingen andre i verden har det navnet, sier de stolte foreldrene.

De to hadde ikke regnet med å bli småbarnsforeldre igjen og innrømmer at det var en overraskelse da de skjønte at enda et barn var på vei.

– Jeg tenkte bare «Wow». Det var ikke planlagt for vår del, men vi vet at det var noen andre som hadde en plan her, sier Geir Magne, som i likhet med kona er personlig kristen.

– Magisk



– Othelian Vincent er en kjempegave. Se på ham! Tenk å få være så heldig som vi er. Det er helt magisk, sprudler den stolte pappaen med smårollingen på armen.

Bente forteller at det å få barn i godt voksen alder, er en helt annen opplevelse enn når man er ung.

– Det føles helt fantastisk. Geir Magne var 21 år første gang han ble pappa, og jeg var 21 år da jeg ble mamma første gang. Vi var veldig unge, forklarer hun.

– I dag er vi mye roligere og mer til stede. Jaget etter status og karriere er ikke like stort, mener Geir Magne.

SAMMENSVEISET: Geir Magne og kona Bente har vært sammen i 24 år. Foto: Terje Bringedal , VG

Da Geir Magne flyttet inn på «Farmen»-gården, var Bente forberedt på at han kunne komme til å bli borte i over to måneder.

– Vi hadde tenkt godt gjennom hva dette kom til å kreve av oss begge, og alt det praktiske var ordnet, forteller Bente, som er politiker og sitter i bystyret i Bodø, der familien bor.

Hun var også forberedt på at det kunne komme til å storme litt rundt ektemannen på skjermen.

– Jeg er imponert og stolt over hvordan han fremstår. Geir Magne har jobbet veldig med karakteren sin og opptrer behersket. Men jeg ser at det krever mye av ham å bevare roen.

TÅREVÅTT: Geir Magne brast i gråt da han fikk brev fra kona på gården. Foto: SKJERMBILDE, TV 2

Geir-Magne innrømmer at han hadde det veldig tøft på gården etter at han selv knuste vennen Tom Evensen (42) i øksekast.

– Da ble jeg stående helt alene, og den følelsen var ikke god. Men jeg hadde stort sett kontroll over følelsene likevel. Unntaket var da jeg fikk brev fra Bente. Da ble det et sippekor uten like.

Motbøren fra TV-seere har også vært voldsom de siste ukene.

– Jeg har fått høre at jeg er en «helvetes psykopat», og at de må «få ut Mini-Jesusen», men jeg tar det ikke inn over meg.

Bente lar heller ikke stormen rundt ektemannen knekke henne.

– Alle synes og mener noe, men det er deres ansvar at de ikke klarer å takle følelsene.

DISKUSJON: Geir Magne og Eunike i heftig krangel rundt middagsbordet i «Farmen». Foto: SKJERMBILDE, TV 2

Kjærlighet fra første blikk

Geir Magne og Bente møttes aller første gang på et utested i Haugesund. Hun forteller hvordan det var kjærlighet ved første blikk:

– Jeg sto med en venninne og så denne mannen bakfra. Da sa jeg til venninnen min at «han der er mannen i mitt liv».

Det var likevel Geir Magne som tok initiativet og bød Bente opp til dans.

– Siden har vi vært sammen. Jeg er veldig privilegert. Bente har et ubegripelig rent hjerte. Hun har aldri sagt et vondt ord om noen, sier han.

VG har tidligere skrevet om sorgen Geir Magne lever med etter å ha mistet mange av sine aller nærmeste i svært ung alder. Moren døde brått da han var 23, hans eneste bror falt om og døde på fotballbanen bare 29 år gammel – da Geir Magne var 28. Ett år senere døde faren.

BESTEMT: Geir Magne liker å ta ordet inne på gården. Foto: SKJERMBILDE, TV 2

Bente har stått ved hans side gjennom tykt og tynt.

– Det er så fint å vite at jeg har funnet den jeg skal leve sammen med. Jeg har hundre prosent tillit til henne, sier Geir Magne.

Paret jobber sammen som motivatorer og livsstils-coacher. Geir Magne har ikke lagt skjul på at det var formålet med «Farmen» – nemlig å skape blest om egen bedrift og fremme det de to mener er sunne verdier.

– Jeg vet at det jeg gjør, har et kontroversielt snitt over seg, men 50 prosent av Norges befolkning har en tro. Likevel er det nesten ingen som tør å snakke om det. Vi må våge å ta den diskusjonen. Det var en som sa til meg at de kristne har krøpet inn i skapet, og alle andre har krøpet ut. Sånn føler jeg det også, sier Geir Magne.

