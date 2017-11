«Farmen»-Geir Magne får pepper fra seere: – De kaller meg psykopat

Geir Magne Haukås (46) var forberedt på stormen han ville skape på «Farmen». Han vippes ikke av pinnen av rasende TV-seere.

– Jeg får høre at jeg fremstår som predikant, men det er som ventet, sier Geir Magne når VG møter ham i Oslo.

46-åringen, som denne uken er storbonde, forklarer at han hadde forberedt seg selv mentalt før TV-innspillingen.

– Det jeg gjør, har et kontroversielt snitt over seg. Jeg gjør det vanskelig for meg selv inne på gården.

Geir Magne merket tidlig motstanden fra enkelte av de andre deltagerne, som mente det ble i overkant mye Jesus-filosofi og prekener.

KONTROVERSIELL: Geir Magne Haukås. Foto: Terje Bringedal , VG

– Jeg fikk raskt ulveflokken etter meg, noe som førte til at jeg ble redd for å havne i tvekamp. Men alt dette var reaksjoner jeg var forberedt på, siden jeg er en mann med sterke meninger, og som ikke går stille i dørene.

Men også TV-seere har hisset seg opp over det de har sett av Geir Magne de siste ukene. Det har strømmet på med meldinger både på Facebook og SMS. De skriver ting som «Få ut Mini-Jesus'en».

– Jeg har fått høre at jeg er en «Helvetes psykopat» og «Du er snart ferdig på gården». Hvilket land kan jeg reise til for å slippe unna? spør han leende – før han legger til at han tåler motbøren.

– Jeg står godt i det. Folk lar seg styre av følelsene sine og hamrer løs på tastaturet. De slipper med andre ord mye negativt inn. Det er viktig å nevne at jeg også får mange hyggelige tilbakemeldinger.

DISKUTERER: Eunike Hoksrød og Geir Magne Haukås er ofte i strupen på hverandre. Foto: SKJERMBILDE FRA TV 2

Selv er Geir Magne fornøyd med egen innsats på gården. Han satte tre klare regler for seg selv før innspillingen.

– Jeg skulle ikke lyve, ikke stjele og ikke banne – og jeg holdt alle tre, hevder han.

46-åringen reagerer på deltagere som tillater seg det meste fordi det hele er et spill.

– Det er ikke et spill. Lyver du på «Farmen», lyver du utenfor «Farmen». Stjeler du på gården, så stjeler du utenfor også. Sånn er det.

VENNER OG RIVALER: Geir Magne Haukås og Tom Evensen før søndagens tvekamp, der Geir Magne sendte bestevennen hjem. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Geir Magne kommer fra Lofoten, men bor i Bodø. Etter at han ble TV-kjendis, har tilværelsen forandret seg.

– Det kom en fremmed mann bort til meg hjemme i Bodø og sa at hvis han hadde vært med i «Farmen», ville han slått meg ned. Heller ikke i Oslo kan jeg være anonym lenger. Da jeg spaserte nedover Karl Johan tidligere, fikk jeg høre at «Deg kjenner jeg!», humrer Geir Magne.

Sammen med kona Bente jobber Geir Magne som motivator og coach basert på en livsfilosofi utviklet gjennom mange år. 46-åringen har ikke lagt skjul på at han er med i «Farmen» for å få PR.

FØR INNSPILLING: VG møtte Geir Magne i Arendal før «Farmen» startet. Foto: Lise Skogstad , VG

– Noen mener jeg er kynisk, men jeg har vært helt åpen om min motivasjon. Mitt mål er ikke å vinne hytte og bil, men å selge et konsept som gir varig livsendring.

Selv om han selv lever av å hjelpe andre, har Geir Magne tatt imot psykologtilbudet som TV 2 gir alle deltagerne.

– Det er suverent at de tar vare på oss, så jeg har takket ja til oppfølgingsprogrammet og de gode samtalene, forklarer han.

