«Farmen»-Geir Magne: Derfor truet han Karianne

Geir Magne Haukås (47) prøvde å skremme Karianne Amlie Wahlstrøm (26) fra å velge ham til førstekjempe. Det gikk rett vest.

Storbonden Karianne valgte nemlig Geir Magne til førstekjempe for andre gang på få uker. Hun trosset dermed det hun oppfattet som en trussel fra hans side.

– Da hun ble storbonde, var jeg fullstendig klar over at jeg ville bli førstekjempe. Altså satt jeg i Titanic, som akkurat hadde truffet isfjellet, og gjorde et desperat forsøk på å unngå katastrofen. Der og da følte jeg at jeg ikke hadde noe annet valg, forklarer Geir Magne til VG.

Følte seg truet



– Geir Magne er dobbeltmoralsk. Han sier én ting og gjør noe annet. Han er så opptatt at man skal respektere andre menneskers valg, men selv respekterte han ikke mitt, sier Karianne til VG om praten de to hadde før førstekjempevalget.

Tidligere i uken hadde Geir Magne ligget lavt i terrenget. Han mente det var taktisk å prate lite for å unngå å bli førstekjempe. Men da Karianne inviterte Geir Magne til en samtale før valget, gjorde han det klinkende klart for henne at hun ikke ville komme til finaleuken hvis hun tok feil valg av førstekjempe.

– Hva mener du? spurte Karianne.

– Da ryker du, svarte Geir Magne og presiserte at det ville være feil valg å velge ham, fordi han helt sikkert ville vende tilbake til gården og sørge for at hun måtte reise.

Karianne konfronterte ham med at det han indirekte sa, var at hvis hun valgte ham til førstekjempe, ville hun få «boomerangen tilbake i trynet».

– Denne gangen gjør du det, sa Geir Magne, og gjentok:

– Denne gangen gjør du det.

– Han var truende, og det oppfattet jeg som veldig spesielt, nettopp fordi han hevder han respekterer andre. Geir Magne er en person som endrer personlighet fra uke til uke. Jeg ble veldig frustrert inne på gården, sier Karianne til VG.

– Viser det seg at jeg får boomerangen i trynet, skal jeg stå for det, sier hun.

– Gigantisk smell

Geir Magne innrømmer overfor VG at han kom uheldig ut av samtalen.

– Jeg var sliten og psykisk utmattet og klarte ikke å opprettholde selvbeherskelsen. Jeg snakket om boomerang-effekten, og det endte med at boomerangen traff meg selv med et gigantisk smell. Det var jeg som ble førstekjempe. Dårlig dømmekraft gjorde at jeg ble offer for egne handlinger. Det er en ærlig innrømmelse. Jeg kan ikke skylde på noen, men må ta ansvar selv.

I ettertid har Geir Magne jobbet mye med å analysere egen oppførsel.

– Jeg er opptatt av kommunikasjon og ord, spesielt i pressede situasjoner. Det mest kraftfulle vi mennesker har, er ord. Men det jeg gjorde her, er et nydelig eksempel på hvordan en feilvurdering slår tilbake på en selv.

At Karianne oppfatter ham som dobbeltmoralsk, mener Geir Magne får stå for hennes regning.

– Hun sa ikke det til meg der inne, men jeg respekterer at hun mener det hun mener.

Karianne mener også at Geir Magne satte seg selv i en offerrolle når han hevdet at han gikk mye alene fordi han ikke hadde «noen av sine» igjen der inne.

– Han valgte selv Tom, sin aller beste venn, til andrekjempe og sørget for å sende ham ut av gården, sier hun.

Selv mener Geir Magne at han ikke hadde noe annet valg enn å velge Tom Evensen (42) den gangen.

– Den siste tiden har jeg fått mange meldinger fra TV-seere som ser jeg blir utstøtt. Og det var veldig vondt å gå alene. Den siste dagen tok de til og med fra meg hunden Margit, som jeg hadde i oppdrag å dressere. Jeg var et feil uttrykk på deres familiemaleri, sier Geir Magne.

FACEBOOK-DISKUSJON: Denne dialogen er fra Geir Magnes egen side onsdag morgen. Foto: Facebook

Diskuterer på nettet

Selv om det er lenge siden «Farmen» var ferdig innspilt, er han og Karianne fortsatt litt i tottene på hverandre. På sin egen Facebook-side postet Geir Magne tidligere i dag blant annet: «Å skynde seg sakte slik enkelte liker, er ikke en god oppskrift for å lykkes med dette oppdraget».

– Det er ikke greit at han disser lederstilen min, sier Karianne, som var den som innførte begrepet «skynde seg sakte» første gang hun var storbonde.

Under Facebook-posten har Karianne vennlig presisert i kommentarfeltet at hun ønsket jevn jobbing «uten stress og pes», mens Geir Magne med smilefjes skriver at «litt stress og pes aldri har tatt livet av noen».

– Det er litt morsomt, men jeg føler at Geir Magne bygger et imperium rundt seg selv på Facebook med lange avhandlinger. Selv om «Farmen» egentlig er ferdig, vil jeg ikke la ham skrive hva som helst der, sier Karianne.

Hvem Geir Magne velger til andrekjempe, og om han klarer å sikre seg videre plass på gården, gjenstår å se.

