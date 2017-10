«Farmen»-Eunikes puppestunt: Derfor gjorde hun det

Som utbryter fra Smiths Venner ble Eunike Hoksrød (39) enormt provosert da «Kristi disipler» meldte sin ankomst på gården.

I kveldens episode velger Eunike å kaste klærne på overkroppen i protest mot en arrangert voksendåp i «Farmen». At 39-åringen fra Tønsberg har stor aversjon mot å få religion presset på seg, er noe TV-seerne for lengst har fått med seg.

Det de ikke vet, er at Eunike har en helt spesiell bakgrunn. Da hun var 16 år, brøt hun ut av Smiths Venner etter å ha levd med det hun beskriver som skremsler om synd og helvete hele livet.

– Da vi fikk beskjed om at disse disiplene skulle komme inn på «Farmen, trigget det noe i meg. Jeg sa til de andre at for meg er det like sykt provoserende som det ville være for de andre hvis jeg satt og onanerte ved frokostbordet. Og jeg sa at hvis de virkelig kommer, så skal jeg vise brystene.

PUPPEPROTEST: Eunike i aksjon.

Som sagt, så gjort. Eunike kastet overdelen og konfronterte disippelfølget uten en tråd på overkroppen.

– Jeg så disse kvinnene i følget, som virket så redde og undertrykt. Det minnet meg om min egen fortid.

Skremmende opplevelse



Eunike ble født inn i Smiths Venner og er én av 10 søsken. Brunstad Christian Church, som trosfellesskapet egentlig heter, ble grunnlagt i Vestfold i 1989 av Johan Oscar Smith. Siden har det spredt seg til store deler av verden.

Frem til hun var 16 år, hadde «Farmen»-deltageren hår ned til baken og gikk i skjørt hver dag. Men så en dag var det bråstopp. Eunike hadde en helt spesiell opplevelse som gjorde at hun ga opp troen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

USJENERT: En opprørt Eunike foran prestefølget.

– Det var en vekkelse akkurat på den tiden, og jeg hadde vært på et kristent ungdomsmøte. Vi så et lys på himmelen, kanskje nordlys, men det skremte vettet av oss. Alle trodde at det var Jesu gjenkomst. Kvelden før hadde jeg onanert, så jeg var absolutt ikke klar til å bli rykket opp, sier Eunike, som i dag ler høyt og godt av minnet, som var dramatisk der og da.

– I tillegg trodde vi jo at bare 144.000 skulle få plass i himmelen, så jeg fryktet at jeg lå tynt an.

Der og da skjønte Eunike at så redd kunne hun ikke være hver dag resten av livet. Hun klippet håret kort og kjøpte seg et bukseskjørt.

– Og så kjøpte jeg blank maskara, sier hun og smiler.

Overgrep

Men det å bryte ut av trosfellesskapet med familie og venner, var en ensom prosess.

STERK: Eunike her på taket i VG-bygget.

– Etter å ha blitt skremt gjennom hele livet, skulle jeg plutselig stå alene og tenke selv. Fra da var jeg ferdig med kristendommen. Siden har jeg kun forholdt meg til min egen samvittighet, og det lever jeg godt med, smiler hun.

Det hører med til historien at Eunike i barndommen var utsatt for vold og seksuelle overgrep. Vedkommende er dømt og har sonet.

– Men jeg er ikke et offer. Jeg har bare hatt et veldig annerledes liv, som jeg har kommet rystet ut av. Det er ikke rart det bli overgrep når seksualiteten skal undertrykkes så til de grader.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

DISKUSJON: Eunike i heftig prat med Leif Magne Haukaas i «Farmen». Sistnevnte er sterkt kristen.

Eunike har aldri før blottet brystene i protest mot noe.

– Jeg angrer ikke. Dette hadde jeg gjort igjen. Har ikke folk sett en brystvorte før, så får de det nå. Det er fint at TV-seerne får vite hva reaksjonene mine bunner i. Jeg hadde ikke kunnet mene noe så sterkt hvis jeg ikke hadde opplevd dette på kroppen.

Eunike tror at TV 2 trigget følelsene hennes med vilje.

– De visste nok at det ville komme en reaksjon fra meg. Men det er greit.



Alex Iversen, TV 2s presseansvarlig for «Farmen», sier til VG at episodeinnholdet er en del av den overordnede og planlagte dramalinjen i årets «Farmen»:



– I onsdagens episode velsigner Kristi disipler gården og gjennomfører en voksendåp.

Eunike får mange meldinger fra mennesker som takker henne, fordi de kjenner seg igjen i det hun sier på TV.

– Det blir feil når noen hevder å ha fasiten på livet, at de har den hele og fulle sannhet. Veldig mange barn sitter rundt omkring og er redde for å synde og brenne i helvete. Ikke minst sliter mange med legningen sin. For meg er det aller viktigste å ta avstand fra skremselen om et helvete, som finnes i mange kristne miljøer. Det er barnemishandling på høyt nivå.

ÅPENHJERTIG: Eunike bil at TV-seerne skal vite hva hun har opplevd.

Påmeldt av barna

Det var sønnen og datteren på 19 og 17 som meldte mamma på «Farmen».

– De kjenner meg og digger meg, men jeg har advart dem om at nå får de se mammas bryster på TV, forsikrer Eunike.

Ikke bare provoserte hun da hun brøt ut av Smiths venner. Eunike er i dag gift med en kvinne.

– Jeg har jo forårsaket selve syndefloden, humrer hun.

Da hun flyttet på internat som 16-åring, møtte Eunike gutten hun senere giftet seg med da de begge var 20. Fire år senere møtte hun kvinnen i sitt liv, Vibekke Hansen.

– Jeg var fortsatt gift med han som nå er min fine eksmann og verdens beste venn. Jeg hadde sett Vibekke på gaten noen ganger, og til og med sagt til mannen min at hun var det vakreste jeg hadde sett. Det var ikke en sånn ut av skapet-tilværelse. Men plutselig utviklet det seg til noe mer.

– Da ble det dårlig stemning i familien, da. Ikke for meg og ektemannen min, men de andre i familien og miljøet. Det ble voldsomt, og jeg fikk høre at Gud hadde gitt meg opp. I dag har mange av mine søsken også brutt ut fra Smiths Venner, men for de som fortsatt er der, toppet det seg da jeg sto frem som lesbisk.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Eunike og Vibekke har vært sammen i 15 år og giftet seg for fem år siden.

– Og nå viser jeg meg toppløs på TV? Kanskje jeg blir halshugget? fleiper hun.

Smiths Venner: Smiths Venner ( Brunstad Christian Church) er et verdensomspennende kristent trossamfunn som oppsto tidlig på 1900-tallet i Vestfold. I dag har samfunnet virksomhet i over 65 land. I Norge er det 6-8000 medlemmer. Deler av grunnsynet faller sammen med tradisjonell, konservativ, kristen teologi. Bibelen anses som Guds ord i full forstand. Man oppfatter Første Moseboks «urhistorie» med Adam og Eva, Noah, Babels tårn osv som virkelige hendelser. BCC praktiserer voksendåp. Kilde: Wikipedia/Brunstad Christian Church

Det er en fin linje mellom humor og alvor når Eunike snakker om livet.

– Vi må ikke være redde for å snakke om dette. Jeg har gått noen runder med meg selv, for det er ubehagelig å tenke på at jeg kanskje rokker ved ungdom som er trygge og harmoniske i troen sin. Likevel har jeg bestemt å stå opp for de svake.

Hvis det er noe Eunike ønsker å bruke «Farmen»-kjendistilværelsen til, så er det å vise at verden på utsiden av en lukket menighet, ikke er så farlig.

– Tvert imot er den ganske hyggelig. Det er mange ting som er lov. Vi må våge å leve og ikke fornekte oss selv, sier 39-åringen, som jobber med ungdom med spesielle behov.

– Jeg blir glad når folk kommer bort til meg på gaten og takker meg for at jeg sier det jeg mener. Samtidig er det viktig å respektere at tro er viktig for mange, og at ikke alle opplever det samme som meg.