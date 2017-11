«Farmen»-Camilla har ikke klippet håret på over 20 år

Håret til Camilla Cox Barfot (32) er så langt at hvis hun ikke hadde hatt dreads, så ville det subbet i bakken.

– Jeg har ikke vært hos frisøren og klippet meg siden 3. klasse på barneskolen, sier «Farmen»-deltageren til VG.

TV-seerne har latt seg fascinere av 32-åringens frisyre.

– Jeg har fått en del henvendelser fra folk som synes sveisen min er dritkul. Det er jo ikke ofte man ser så lange dreads. Hadde jeg strukket ut håret, ville det garantert gått ned til bakken. Jeg har hatt denne frisyren i evigheter og kan opplyse alle om at alt er helt ekte. Ikke noe lureri her i gården, smiler hun.

Håret har altså fått gro siden Camilla var barn. Dreadsene laget hun selv etter 10. klasse.

– Før det hadde jeg vanlig stritt hår. For å lage dreads, delte jeg det opp i strekk, tovet det og floket det oppover. Nå vokser håret mitt nesten ut som dreads. Kun noen få centimeter nær hodebunnen er glatt, og jeg trenger aldri å floke det mer, forteller hun.

FØR: Camilla som tiendeklassing hjemme i Trondheim, like før hun anla dreads. Foto: PRIVAT

Aldri hårkrise

Camilla har klart seg gjennom snart 10 uker på gården, men de som tror at de lange lokkene bød på problemer under innspillingen, må tro om igjen.

– Det var mye lettere for meg enn for de andre jentene. Jeg trengte ikke å bekymre meg for floker, for de var jo allerede der. Jeg har alltid en bra hårdag, og det er helt ypperlig, ler Camilla.

Trønderkvinnen, som bor i Fredrikstad og jobber som rørlegger, må vaske håret minst annenhver dag og innrømmer at det er en ganske omfattende prosess.

– Blant annet må jeg skylle håret i iskaldt vann og vri det godt opp. Hvis jeg bruker varmt vann, så mugner det rett og slett. Men jeg er sinnssykt opptatt av renslighet, så jeg kan forsikre alle om at håret er rent. I min jobb som rørlegger hender det at håret må vaskes hver dag, forteller Camilla og legger til at det må et par håndklær til for å presse ut vannet av de kompakte flokene.

– Hva skal til for at du tar en saks i håret?

– Det vet jeg ikke. Noen ganger grubler jeg på det, men da kommer det alltid noen og skryter av håret mitt, og så ender det med at jeg dropper det. Jeg regner med at jeg beholder frisyren i en evighet, og at jeg blir en gammel dame med lange, grå dreads. Det høres kjempekult ut, ikke sant?

VENNSKAP: Camilla Cox Barfot klemmer Kristian Krubel Djupnes og Eunike Hoksrød etter at Kristian vant en tvekamp. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Uansett ville det ikke være mulig å gre ut flokene nå. Eneste mulighet for å bli kvitt dem, er å klippe håret helt kort.

– Og det har jo ikke lyst til.

– Blir ikke håret tungt for hode og nakke?

– Nei, det tenker jeg ikke over. Jeg er så vant med det. I så fall får jeg fine nakkemuskler!

Avatar



Camilla har blitt spesielt god venninne med «Farmen»-rivalen Eunike Hoksrød (39).

– Jeg blir fornøyd når Eunike ringer meg og sier at folk synes jeg ser ut som en avatar. Det er tidenes kompliment, mener Camilla.

HÅROPPSATS: Camilla med rkeativ frisyre. Foto: Lise Skogstad , VG

Camilla har vært godt likt av både deltagere og seere gjennom sesongen. Kombinert med at hun også betraktes som en sterk konkurrent, har 32-åringen så langt unngått å havne i tvekamp.

Hun er fornøyd med fremstillingen av seg selv på skjermen.

– Selve kjendistilværelsen kjenner jeg ikke så mye på, men det er hyggelig når folk skriver til meg at jeg er forbildet deres, og at jeg gjør en god figur. Det er en magisk følelse, faktisk. Jeg er den jeg er og har bena rimelig godt plantet på jorden.

Singel



FLETTE: Camilla har ofte dreadsene samlet på denne måten. Foto: SKJERMBILDE/TV2

Selv om «Farmen»-deltageren har støtt på utfordringer på gården, ikke minst fordi hun er dyreverner på sin hals og vegetarianer, er hun lykkelig over erfaringen.

– Det har vært jævlig trivelig. Jeg har fått tidenes vennskap og opplevd mange fine ting, sier Camilla, som er singel og nylig skrev på Instagram:

«Klare mæ så jævlig bra alein!! No kids, no dude, no drama!=Happy».

Hvem som vinner «Farmen», blir klart søndag 10. desember.

