ARENDAL (VG) Amalie Snøløs (21) opplevde mye misunnelse fordi hun var så populær på Instagram.

Birkeland-jenta, for tiden aktuell i «Farmen», fortalte i et intervju med VG samme dag som TV-innspillingen startet hvorfor hun for et år siden valgte å slette hele kontoen på bildedelingstjenesten.

– Jeg følte at den ble for overfladisk. Det var altfor mye fokus på meg, forteller Amalie.

Det var ikke bare Instagram hun ikke orket lenger.

– Jeg slettet alt av Facebook og sosiale medier og bare la det ned. Jeg følte det ble altfor mye fokus på det. Ved å være her inne uten, kjenner jeg at sosiale medier er veldig lite viktig, og det er sinnssykt viktig å leve i nuet, forteller hun etter Farmen-innspillingen er over.

Hun postet det første bildet i 2014, og siden ballet det på seg. 21-åringen, som er student og spiller fotball på toppnivå, forklarer at hun fikk mange tilbud fra sponsorer om ferier og jobber, men at hun ikke tjente penger på Instagram.

Nysgjerrig? Slik finansierer deltagerne oppholdet

Populariteten hadde også en bakside, forteller den tidligere deltageren i Miss Universe Norway:

– Instagrammen, og det at jeg var på fotballandslaget, var det mange jenter som ikke taklet. Jeg har opplevd baksnakking, utfrysning og sjalusi. Det er jeg veldig ferdig med – og jeg er glad for at jeg ble det såpass ung. Jeg vet det skjer i arbeidslivet også, men nå er jeg rustet for det, sier 21-åringen.

TØFF: Amalie er opptatt av å si det hun mener og bidra til at det blir minst mulig baksnakking på gården. Foto: LISE SKOGSTAD , VG

For litt over halvannet år siden opprettet hun en ny Instagram-konto. Der har hun til nå kun postet 23 bilder. I skrivende stund har hun passert 10.000 følgere.

– Ja, hva skjer med det? Jeg glemte å låse kontoen min før jeg dro, da hadde jeg rundt 2000 følgere, sier hun og ler.

Fått med deg? Denne deltageren hisser på seg damene

Den forrige Instagram-profilen kaller Amalie «business». Nå ønsker hun heller å være mer privat.

– Hvis folk vil følge meg der må de gjerne gjøre det, men der blir det mye mer Amalie å se, sier hun.

Amalie forsikrer at hun ikke er med i «Farmen» får å bli berømt.

– Målet mitt er ikke å få flere følgere på Instagram. Jeg skulle ønske dette ble filmet, men kun ble gitt til oss deltagerne. Men selvfølgelig vet jeg at det blir litt mediaoppmerksomhet.

Hun mener mennesker har for lett for å dømme hverandre etter førsteinntrykket.

– Jeg er derfor veldig glad i å gi andreintrykk, fordi det er ofte sier mye mer, sier Amalie og legger til:

– Det har blitt en del av vår hverdag å kikke på andre mennesker. Man skal dømme etter førsteinntrykk, men du burde være åpen for at det kan endres. Du skal ikke tro på alt du hører, men ha det med deg, for deretter å danne deg ditt eget inntrykk.

Fikk du med deg? Derfor trakk Thale seg fra «Farmen»

Til tross for sin unge alder, markerte Amalie seg tidlig som er sterk og bestemt deltager inne på «Farmen». TV-seerne har også fått med seg at hun ser ut til å ha en flørt på gang med rivalen Mats Beylergaard Brennemo (28).

Oppdatert? Line gikk opp fire kilo på en uke i «Farmen»

VGTVs Vegard Harm har utpekt Amalie til «Game of Thrones»-kopi: