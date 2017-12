«Farmen»-Amalie røk – men ser du forskjell på disse tvekampene?

Amalie Snøløs (21) tapte da melkespannet traff underlaget. Hun synes det er rart at TV 2 ikke hadde påler under bøttene i de tidligere kampene.

Birkeland-kvinnen, årets yngste deltager, måtte se seg slått på målstreken da Eunike (39) slo henne i melkespannholding. Tidligere i sesongen har programleder Gaute Grøtta Grav (38) stått for bedømmingen basert på eget skjønn. Da har det ikke vært underlag under bøttene.

Amalie synes det er rart at bøttekampene var ulike.

– Jeg tror jeg kunne holdt mye lenger uten de greiene under. Da hadde jeg hatt en annen innstilling psykisk. De burde arrangert det likt for alle, så vi deltagere hadde sluppet å gruble på ting i ettertid. Nå bidrar jo TV 2 til at folk lurer, sier 21-åringen.

Finalefesten: Se «Farmen»-deltagerne festpyntet

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SEMIFINALEN: Amalie holdt stand lenge. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2

Amalie: – Jeg slet veldig psykisk

Det har vært to melkespannkonkurranser tidligere i sesongen. Først ute var utfordrer Bjørn-Erik Fatnes (22) mot Halvor Sveen (47). Senere konkurrerte Eunike Hokstrød (39) mot Karianne Amlie Wahlstrøm (26).

I sistnevnte kamp var det liten tvil om at Eunike gikk seirende ut. I kampen mellom Halvor og Bjørn-Erik derimot, overrasket resultatet de fleste deltagerne.

Bjørn-Erik selv gikk ut i VG og andre medier og hevdet at han selv var den rettmessige vinneren av tvekampen, og at Gaute dømte feil da han utropte Halvor til vinner.

TV 2: – Skal se annerledes ut

TV 2 bekrefter overfor VG at det alltid er underlag i semifinalene, men ikke i de ordinære tvekampene.

– Det er den samme konkurransen, men vi ønsker at den skal se litt annerledes ut i semifinalen, sier Alex Iversen, ansvarlig for «Farmen» i TV 2.

– Hvorfor skal konkurransen se annerledes ut?

– Det gir en liten ekstra nerve i en spennende konkurranse som uansett stativ eller ikke, vil gi samme resultat, svarer Iversen.

Bjørn-Erik tror TV 2 forbeholdt seg retten til å kåre vinner etter hvem de ønsket å ha med videre i konkurransen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Iversen sier at Bjørn-Erik tar feil.

– «Farmen» er en konkurranse med en stor premie. Det er viktig for oss ikke å favorisere noen. Alle deltagerne har personligheter og kvaliteter, som gjør at vi vet at det blir gode historier videre i konkurransen, uansett hvem som vinner, sier han.

Diskuter: Hva mener DU om at konkurransene er ulike? Si din mening i kommentarfeltet under artikkelen.

Halvor: – Bjørn-Erik snakker tull

VG har vært i kontakt med fem av deltagerne som satt på tribunen under kampen mellom Bjørn-Erik og Halvor. Ingen ønsker å stå frem med navn, men alle hevder at Bjørn-Erik vant.

– Det var helt soleklart for alle som satt på den benken at Halvor tapte kampen, sier en av dem.

Har du lest? Camilla har ikke klippet seg på over 20 år

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KJEMPET HARDT: Halvor mot Bjørn-Erik tidligere i sesongen. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2

Halvor selv skulle ønske at de hadde brukt underlag også den gangen.

– Det hadde vært mer rettferdig å ha det på alle melkespannkonkurransene. Med underlag ville det også vært et utvetydig resultat. Jeg spurte produksjonen om det, men fikk aldri noe svar. De forsikret meg imidlertid om at jeg var den rette vinneren. Gaute sa klinkende klart fra at vi måtte følge advarslene hans, og Bjørn-Erik sto med bøyde armer mye lenger enn det som vistes på TV, sier Halvor til VG.

– Når de andre deltagerne sier at Bjørn-Erik vant over meg, så tror jeg de var farget av sitt eget ønske om at han skulle slå meg, fordi de så på meg som en sterkere konkurrent. De så det de ville se, legger han til.

Tapte «Farmen»: Vant sjelevenn

Alex Iversen bekrefter at tvekampen mellom Bjørn-Erik og Halvor var veldig jevn.

– Begge fikk advarsler fra Gaute om å løfte armene sine underveis. Bøyd albue eller at man ikke klarer å stå rett i ryggen eller skuldre, er grunn for å bli slått ut. Bjørn-Erik bøyde albuene, mens Halvor fortsatt stod rett og ristet. Bjørn-Erik fikk da flere muligheter til å rette seg opp, men dette klarte han ikke, sier Iversen og legger til at Gaute da ikke hadde ikke annet valg enn å kåre Halvor til vinner.

– Gaute har solid erfaring i å dømme tvekamper, etter 13 sesonger som programleder. Vi har også sett nøye gjennom opptakene og er trygg på at Gautes avgjørelse var den rette.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TIL FINALEN: Eunike vant over Amalie i semifinalen og møter Halvor i finalen. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2

Bjørn-Erik sier at han har lagt tvekampen bak seg, men står fast på at han hadde vunnet dersom det hadde vært påler under hver bøtte.

– Da hadde jeg bevist at jeg var vinneren, og det er det som er så kjipt. Jeg har selv stor rettferdighetssans, og dette var ikke «fair game».Men med tanke på seertall, er jeg ikke sikker på hvor glad TV 2 hadde vært ved å la meg gå videre, sier Bjørn-Erik.

Halvor fikk semifinaleplass: Derfor turte han ikke juble

Amalie er absolutt ikke bitter over å ende opp på tredjeplass.

– Jeg er et skikkelig konkurransemenneske, så egentlig er det litt rart. Men jeg var glad for å komme hjem. Halvor og Eunike fortjente finaleplassene. Selvfølgelig var det litt trist å være bare ett skritt unna, men jeg er stolt over meg selv og egen innsats. Jeg har spilt riktig og ikke vært ufin med noen, sier hun.

Oppdatert? Dette «Farmen»-mysteriet er uløst