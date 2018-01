Erlend Elias gruer seg til «Farmen kjendis»-premieren: Følte seg utenfor

Allerede i båten på vei til «Farmen»-gården skjønte Erlend Elias at han ville slite med å finne sin plass i gruppa.

I kveld braker det løs med en ny sesong av «Farmen kjendis». Erlend Elias er vant med å utfolde seg i offentligheten, men innrømmer at han gruer seg litt til å gå på lufta i TV 2s store seermagnet.

«Kanskje mest fordi det sitter så inn i helvete mye slemme folk og tror de kjenner meg som person. Men jeg skjønner ikke at etter flere tiår med TV, så forstår ikke folk fortsatt hva TV er», skriver Elias på Facebook noen dager før avspark.

Da VGTV i forrige uke publiserte smakebiter fra første episode og intervjuer med deltagerne (se klippet øverst i artikkelen), lot ikke responsen vente på seg. Elias forteller om nådeløse kommentarer på nettet – noe som fikk ham til å ta affære.

– Mange kalte meg skrulle og verre ting. Da satte jeg meg ned, drakk en kaffe og ringte fem av dem. En av dem begynte å gråte, andre la på røret, forteller Erlend Elias til VG.

GÅRDSGUTT: VG møtte Erlend Elias og de andre deltagerne på Finnsvika gård sør for Halden i sommer. Foto: Frode Hansen , VG

Han hevder han er blitt hardhudet gjennom årene, og at han ikke blir såret.

– Men jeg vil at folk skal forstå at vi kjendiser også er mennesker. Når jeg leser stygge kommentarer om meg selv, tenker jeg på mammen min, lillebroren min og resten av familien. De blir jo lei seg. Heldigvis har jeg selv klart å ri den stormen i noen år, så jeg tar det ikke personlig.

I Facebook-innlegget sitt skriver 34-åringen at han gjerne drar på besøk til dem som slenger med leppa.

– Det står jeg for. Folk som kommer med grove utspill eller er uvitende, må opplyses. Å bekjempe nettmobbing er viktig.

VELKJENT STIL: Er mer glamorøs Erlend Elias på pressetreff for «Farmen kjendis» før jul. Foto: Frode Hansen , VG

I 2014 ble Erlend Elias kåret til «Årets Nordlending» av NRK og Avisa Nordland. Som same og homofil har Tysfjord-kjendisen stått opp for minoriteter og alle som føler seg annerledes. Inne på «Farmen»-gården kjente han selv på gamle, vonde følelser.

– Av de andre mannlige deltagerne kjente jeg kun Aune Sand og Staysman. I en sånn flokk er det alltid noen som får rollen alfahann, og det er så langt fra meg som jeg kan komme. Derfor følte jeg meg malplassert. Når jeg føler at jeg ikke passer inn, vekker det såre minner fra barndommen.

Erlend Elias er kjent for sin glamorøse stil. Det er en karakter han liker å spille i rampelyset, med frisert hår, sminke og malte negler. Hjemme er han bare Erlend og vasser helst rundt i joggebukse og håret i en strikk. På «Farmen»-gården ble han plutselig bare Erlend igjen.

– Jeg ble mye mer sårbar, og det var veldig vanskelig. Jeg er ikke vant med å være blant ukjente mennesker uten sminke og paljetter. Det handler ikke om at jeg vil være jente, presiserer han til dem som måtte tro det.

– De som er født i feil kropp og erkjenner det, står det stor respekt av. Jeg bruker nok mine paljetter litt som et skjold. Det er ikke mange som tror det, men jeg ganske sjenert og veldig privat.

Noe han følte på inne på gården, var – at mens de andre var enten gutter eller jenter, så ble han i enkeltes øyne hverken det ene eller andre – bare Erlend Elias.

– Vi kom kjapt inn i den boblen, der vi var 100 år tilbake i tid, og da tror jeg ikke det fantes så mange som meg, eller rettere sagt så mange som turte å være seg selv 100 prosent, slik jeg kjemper for hver dag. Jeg overdriver kanskje litt med smykker og høyt hår, men jeg håper jeg kan vise at man kan gå kledd akkurat slik man vil og gå med hodet hevet og smile til verden, sier han og legger til:

– Det å føle seg utenfor er den verste følelsen i hele verden. Allerede på båtturen over til Finnsvika, kjente jeg på det. Da så man hvem som fant hverandre og ikke, og jeg innså at dette kom til å bli utfordrende for meg.

NESTEN klart for gruppebilde. Erlend Elias kommer som sistemann inn fra venstre under fotoseansen i sommer. Foto: Frode Hansen , VG

Erlend Elias, også kjent fra «Skal vi danse», «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis» og «4 stjerners middag», er spent på hvordan «Farmen» er klippet og redigert. I første episode er det han som vises desidert mest.

– Jeg er ikke konfliktsky og sier det jeg mener. De fleste andre sa det de mente som oftest da kameraet var slått av. Mulig jeg fremstår som en dramaqueen. Det gruer jeg meg litt til i så fall, med tanke på jobber fremover. Men jeg er Erlend Elias og er ikke kjent for å sitte med foldede hender og holde kjeft, ler han.

– Men om de klipper meg som en kjip, svak person uten ryggrad, eller som sur og urettferdig, da blir det ikke noe gøy. Rettferdighet er så viktig for meg, og jeg elsker å le. Men om jeg skal avsløre noe, så kan jeg si at jeg aldri har grått så mye som jeg gjorde på den gården.

ÅPENHJERTIG: Erlend Elias lover klar tale og tydelige standpunkter i «Farmen kjendis». Foto: Frode Hansen , VG

Erlend Elias mener at hvis man stiller opp på et konsept som «Farmen», så må man takle det som måtte komme.

– Derfor er jeg opptatt av ikke å fremstå som sytete, men det betyr ikke at man skal godta alt. Jeg blir forbannet når mennesker ikke har folkeskikk, sier han.

Han håper likevel at folk skal se ham som den han er.

– Jeg har ikke lyst til at familien min skal bli lei seg fordi andre oppfatter meg som en idiot. Men jeg frykter at det blir mye fokus på meg, i og med at de andre ikke torde å si noe.

ALLE: Foran F. v.: Dennis Vareide, Stian Sandø, Gaute Grøtta Grav, Kristine Thybo-Hansen og Johanne Thybo-Hansen. 2. rekke f.v.: Inga Berit Lein, Erlend Elias, Martine Ek Hagen, Maiken Wahlstrøm Nilssen og Lene Elise Bergum. Bakerst er Frank Løke. Foto: Frode Hansen , VG

Erlend Elias lover å blogge på erlendelias.no etter hver episode fremover. Deltagerne har en viss taushetplikt ifølge kontrakten, men det hindrer ham ikke i å lette på sløret rundt hva som skjedde i kulissene.

– Hva jeg gjør på min egen plattform har ikke TV 2 noe med. Vi har ytringsfrihet i Norge. TV 2 bør følge med på bloggen, for det er sikkert mye de ikke har fått med seg, humrer han.

Til tross for at han og jegertvillingene Kristine og Johanne Thybo Hansen (25) fikk en noe skjev start inne på gården, er de tre i dag bestevenner, hevder Erlend Elias.

– Heretter er det jegertrillingene. Vi har besøkt hverandre mye, og jeg skal ta jegerprøven, forteller Erlend Elias.

