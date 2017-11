Derfor drikker ikke «Farmen»-Halvor

Halvor Sveen (47) har sett hva alkohol kan gjøre med mennesker og nekter å sette seg selv i en situasjon der han risikerer å miste kontroll.

I mandagens episode av «Farmen» fikk TV-seerne høre Halvor si at han styrer unna alkohol. Han valgte likevel å gjøre et lite unntak da de fikk servert øl etter dugnad på nabogården.

– Jeg smakte på ølen, men drakk ikke opp hele flasken. Kristian fikk resten, forklarer Halvor til VG.

VG kjenner til at Halvor forklarte for de andre deltagerne under innspillingen at han ikke drakk, fordi han kunne bli «farlig».

– Farlig og farlig... Jeg sa kanskje det, men det stemmer jo ikke. Sannheten er at jeg har sett at andre mennesker ikke har klart å styre temperamentet sitt når de har drukket. Det vil jeg ikke oppleve. Jeg synes flere bør følge mitt eksempel. Men for all del – jeg er ingen voldelig eller aggressiv person. Jeg er absolutt ikke farlig, presiserer 47-åringen og legger til:

– Det ble sagt mye inne på «Farmen» som ikke vises på TV. Men jeg har altså ikke noe sinnemestringsproblem.

SKÅLTE: Halvor smakte på ølen, men gikk raskt over til vann i mandagens episode. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Den aller viktigste grunnen til at han er avholdsmann, forklarer Halvor, er at han ikke synes alkohol er godt.

– Jeg har kjent på å være full et par ganger i ungdommen. Ingenting skjedde, men det var ikke noe moro «å kjøre seng», sier Halvor for å beskrive hvordan han opplevde fyllesyken etterpå.

– I løpet av hele livet vil si at jeg til sammen har drukket omtrent tre liter alkohol – og da er brennevin, vin og øl inkludert.

Halvor forteller at han har en enorm rettferdighetssans, og at han frykter at denne kunne by på problemer hvis han drakk seg beruset.

– Ser jeg noen true damer, for eksempel, nøler jeg ikke med å gripe inn. Da vil jeg helst være edru, sier skogsmaskinføreren fra Rendalen.

Halvor opplevde drikkepress i ungdommen, men i dag koster det ham lite å fortelle andre at han ikke drikker.

– Jeg er en egenrådig fyr, som gjør det jeg synes passer best.

FØR: VG møtte Halvor Sveen og de andre deltagerne i Arendal like før TV-innspillingen. Foto: LISE SKOGSTAD , VG

To dommer

Halvor har figurert i mediene før han ble med i «Farmen». Han er tidligere dømt for å ha felt en bjørn ulovlig, og for grov dyremishandling ved at han fulgte etter fire ulver i en bil mens han filmet dem.

– Jeg handlet i nødverge i møte med bjørnen, og jeg filmet ulvene for å dokumentere at flokken var større enn tidligere antatt. Men jeg har nå lagt dette bak meg, har han tidligere sagt til VG.

«Farmen»-kjendisen er imidlertid klar på at han ikke har noen problemer med å kontrollere temperamentet sitt.

– Hadde jeg ikke klart det, så hadde jeg vridd hodet av flere inne på gården, sier han.

Halvor er fornøyd med sånn han fremstår på skjermen.

– Det er jo akkurat sånn jeg er.

– Jeg kunne diskutert rovdyr med Camilla hver dag, men vi ble enige om å være uenige, sier han.

«Farmen»-venninnen og rivalen Camilla Cox Barfot (31) er nemlig vegetarianer og dyrevenn på sin hals.

– Jeg er også dyrevenn, hevder Halvor og legger til:

– Men jeg er opptatt av å få til en rettferdig rovdyrsforvaltning.

