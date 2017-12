Derfor brøler «Farmen»-Halvor

Halvor Sveen (47) er dømt for å ha drept en bjørn og har selv hatt bjørnestempel på seg siden russetiden.

– Du skal ikke kødde med en bjønn fra Østerdalen! brølte Halvor inn i TV-kamera etter at han vant tvekampen mot Kristian Krubel Djupnes (21).

Rendølen gikk nærmest bananas i gledesrus etter å ha sikret seg plass i finaleuken av «Farmen».

– Var det ikke rått? spør Halvor når VG ringer og sikter til bjørnehylet.

Også da han vant den omstridte melkespannkampen mot Bjørn-Erik Fatnes (22), brølte Halvor. I det hele tatt har han servert en del voldsomme utbrudd, selv om ikke alt er blitt vist på TV.

– Jeg var full av adrenalinrus og måtte få det ut av kroppen. Det å slå Kristian og sikre seg plass i finaleuken, var en sinnssyk følelse. Kanskje det råeste øyeblikket gjennom hele «Farmen» for min del, sier Halvor til VG.

Halvor ble kalt bjørnen også da han var russ i 1989.

– Så det at de andre «Farmen»-deltagerne tidlig ga meg kallenavnet bjørnen, var smigrende. Bjørner betyr mye for meg og har gjort det i 30 år. På Instagram kaller jeg meg Halvbjørnen, flirer han.

STOLT: Halvor Sveen etter kveldens tvekamp. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2

Etter søndagens tvekamp fortalte Halvor til rivalen Eunike Hoksrød (39) at bjørn er det dyret i naturen han respekterer mest.

Til VG forklarer han at han har sett bjørn i Norge hele 67 ganger.

– Det har vært interessen min i mange år. Jeg tenker på bjønn hver dag, sier 47-åringen, som på sin egen Facebook har postet flere bilder og videoer av bjørner.

– Hvordan får du filmet dem?

– Jeg legger ut påkjørt elg og frister dem med det. Jeg har hatt et fast sted i mange år, forteller Halvor.

Skutt to bjørner

Til tross for fascinasjonen for bjørner, er Halvor tidligere dømt for bjørnedrap.

– Han skulle ta sauene mine, og det fikk den ikke lov til.

ELLEVILL: Halvor har akkurat knust Kristian og har adrenalinkick. Foto: SKJERMBILDE FRA TV 2

Hendelsen stammer fra 2009 og Halvor har hele tiden hevdet at han handlet i nødverge.

47-åringen forklarte den gangen at han avfyrte to skudd mot den 60 kilo tung unge bjørnen ved sin egen eiendom fordi den nærmet seg inngjerdingen til sauene. Da bjørnen etterpå skal ha vendt seg mot Halvors hund, løsnet han et siste skudd, som tok livet av dyret.

– Hvordan er det å skyte på et dyr du beundrer så mye?

– Det er akkurat som da hundene mine blir for gamle. Da avliver jeg dem selv også. Men det er stor forskjell på bjønn. Noen er ivrig på å ta husdyr, og da må jeg ta grep. Men mange skjønner ikke det, og det er så inni helvete vanskelig å forklare for folk, sier en engasjert Halvor.

– Jeg har forresten skutt enda en bjørn, en som allerede var skadeskutt. Det var i 2007, under et søk i regi av Statens Naturoppsyn, forklarer han til VG.

KAMPHANER: Halvor takker Kristian for gratulasjon etter tvekampen. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Halvor er populær blant seerne, og mange ser på ham som favoritt. Han har imidlertid også arge motstandere, som ikke nøler med å skrive i kommentarfelt hva de synes om «Farmen»-deltagerena kontroversielle syn på rovdyr, særlig ulv.

47-åringen er i tillegg til bjørnefellingen dømt for grov dyremishandling ved at han fulgte etter fire ulver i en bil mens han filmet dem.

Da Halvor nylig raste mot julemelkekartongene fra Tine, fordi de har trykket silhuetter av ulv og andre villdyr på kartongene, fikk han selv massiv motbør i kommentarfeltet under artikler og på egen Facebook.

– Jeg blir bare lei av å lese sånne kommentarer, så det gidder jeg ikke. Jeg blir faktisk i dårlig humør av det. Folk hetser andre, og det er helt forferdelig. Dette er noe jeg synes mediene har ansvar for å ta tak i, mener Halvor, som omtaler seg selv som dyrevenn.

– Men jeg er opptatt av å få til en rettferdig rovdyrsforvaltning. Ulvene filmet jeg for å dokumentere at flokken var større enn tidligere antatt.

At han selv har et hissig temperament, er ikke «Farmen»-kjendisen redd for å innrømme. Det er en viktig del av årsaken til at han styrer unna alkohol.