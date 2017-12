Anstrengt før «Farmen»-finalefesten

Geir Magne Haukås (47) har ikke sett de andre deltagerne siden innspillingen og sier han ikke er bedt på en eneste samling.

Søndag kveld kåres vinneren i «Farmen», og tradisjonen tro samles alle deltagerne i Oslo til fest.

– Jeg gleder meg til å møte de andre, se dem dypt inn i øynene og være glad og fornøyd. Den dag i dag vet jeg ikke hva jeg har gjort for at de andre skal vende seg så mot meg, sier Geir Magne til VG.

Særlig etter at han røk ut i tvekamp mot Kristian Krubel Djupnes (21), har det stormet rundt Geir Magne. Kristian utbasunerte i VG at han aldri kommer til å tilgi Geir Magne, og har siden gått ut i media og omtalt Geir Magne som en «hestkuk».

– Det blir uproblematisk for meg å møte Geir Magne på festen. Jeg kan jo mene at han er en hestkuk for måten han oppfører seg på, uten at jeg går rundt og er sur. Men noen tilgivelse kommer det ikke. Det må han bare leve med, sier Kristian til VG og legger til:

– Hvis jeg tilgir ham, kommer han til å si noe om at jeg har gått i meg selv, og noe sånn skal jeg ikke være med på. Jeg har likevel ikke tenkt å kaste bensin på bålet, men hvis han slenger med bensinkanna, så kan det hende det tar fyr.

BEINHARDT: Kristian og Geir Magne i tvekamp. Foto: ALEX IVERSEN , TV 2

Kristian har vært på ett treff med Eunike Hoksrød (39) og Camilla Cox Barfot (32) etter innspillingen, og er blitt invitert til flere uten å ha tatt seg tid.

Geir Magne har hatt kontakt med flere av deltagerne i sosiale medier, deriblant Tom Evensen (42).

– Jeg har også skrevet med Amalie, Vidar, Sunniva, Trym og Liv Ranveig. Da jeg ble hengt ut i en lukket Facebook-gruppe for oss deltagere, slo Tom ned på det, forteller Geir Magne.

Tom Evensen (42) sier til VG at stemningen inne på Facebook-gruppen varierer:

– Ellers tenker jeg at det som er innfor den lukkede gruppen, bør være der, sier 42-åringen, som selv har møtt mange av deltagerne etter innspillingen og gleder seg til festen.

MIDDAGSPRAT: Geir Magne Haukås (t.h.) underholder Tom Evensen og de andre deltagerne. Foto: SKJERMBILDE, TV 2

Men noen festligheter med de andre er det altså ikke blitt på Geir Magne.

– Jeg er aldri blitt invitert. Selvsagt ville jeg seriøst vurdert å dra på det, sier Geir Magne.

Eunike og Camilla møtes ofte, men stiller seg uforstående til at Geir Magne føler at han ikke har blitt bedt på sammenkomster.

– Det har ikke vært en eneste samling, nå får han faen meg gi seg, sier Camilla.

De forteller at de også har jevnlig kontakt med Kristian og Halvor på telefon, og har vært noe i kontakt med de andre deltagerne. Geir Magne har de imidlertid ikke snakket med siden finalen.

DISKUSJON:-Eunike og Geir Magne. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Selv om de ikke vil beskrive stemningen som dårlig, forteller de at de ikke har hatt noe behov for å prate med ham, og at de reagerer på hvordan han har fremstilt dem i media etter oppholdet.

– Jeg har faktisk vært ganske grei mot ham og kjenner meg ikke igjen, sier Eunike.

Ingen av de to gleder ser spesielt mye til finalefesten. De er bekymret for at det blir mye mas, men tror det blir hyggelig å se de andre igjen.

ANSPENT: Geir Magne og Karianne i alvorsprat. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Karianne Amlie Wahlstrøm (26) har uttalt til VG at Geir Magne er dobbeltmoralsk, og at han skiftet personlighet fra uke til uke. Hun forteller at de som bor i Oslo-området, ofte treffes på impuls.

– Geir bor langt borte. Det har nok mye å si. Han og jeg snakket på telefon her om dagen. Da fortalte jeg at jeg aldri helt kommer til å skjønne ham, men jeg gleder meg til å treffe alle sammen på finalefesten.

Karianne uttalte til media i november at hun og Amalie Snøløs (21) ikke hadde kontakt etter å ha røket i tottene på hverandre under innspillingen. Nå har de imidlertid snakket på telefonen flere ganger.

– Det er god stemning, men vi har begge tatt litt avstand, noe som sikkert bare er bra når vi har vært så tett på hverandre lenge, sier Karianne.

TRØSTET: Amalie hvisket vennlige ord til Geir Magne da han røk. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Amalie sier hun vet det er litt anspent stemning før festen, men hun gleder seg.

– Mange føler seg tråkket på, og det er lov. Vi har så ulike grunnverdier. Men jeg bryr meg ikke om hva Geir Magne eller de andre har sagt. Jeg har et greit forhold til ham og synes det blir fint å møte alle igjen, sier hun til VG.

Halvor Sveen (47) er heller ikke blitt invitert på noe.

– Jeg har ikke pratet med Geir Magne siden vi kom ut. Men det som skjedde på «Farmen», skjedde på «Farmen». Nå er det en ny tid. Jeg bærer ikke nag til noen, sier han.

Geir Magne tror at hans prat om «nyttevennskap» med Kristian og noen ironiske bemerkninger rundt Kariannes beståtte ukesoppdrag, var med på å provosere.

– Jeg har snakket om å bli støtt ut av flokken. Dette er min egen følelse. Hvis Kristian og de andre er irritert på meg, må de ta ansvar for sine egne følelser.

OMSTRIDT: Geir Magne Haukås i et intervju med VG for noen uker siden. Foto: Terje Bringedal , VG

Selv har Geir Magne ren samvittighet.

– Derfor har jeg ingen problemer med noen av de andre deltagerne. Mange sier jeg jukset og baksnakket, men ikke en eneste gang snakket jeg om andre på gården annet enn i en taktisk sammenheng rundt hvem som var lurt å beholde på gården.

Geir Magne fikk mye hat fra TV-seerne i starten, men det snudde underveis.

– Fra å få meldinger om at folk skulle røske Bibelen ut av hendene mine og brenne den, gikk det over til sympati.

Eunike la også merke til at Geir Magne fikk mye hets i sosiale medier. Hun syntes det var vondt å lese:

– Da skrev jeg på Facebook-veggen hans at han og jeg var jo litt hyggelige på TV også.

