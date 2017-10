Amalie og Mats uenige om «Farmen»-flørten

ARENDAL (VG) Amalie Snøløs (21) og Mats Beylergaard Brennemo (28) ble raskt utpekt som «Farmens» potensielle kjærestepar.

Alle som følger «Farmen», har fått med seg den gode kjemien mellom de to rivalene. Da Mats forrige uke ble valgt til ny storbonde, nølte han heller ikke med å velge Amalie som en av sine hjelpere.

– Det er kjempfint å jobbe sammen med Amalie. Vi går jo kjempegodt overens, så dette var en fin dag, forklarte Mats til TV-kameraene i forrige onsdags episode etter å ha jobbet tett med 21-åringen.

Amalie var ennå mer raus med godordene:

– Mats er en veldig jovial type. Han er dritmorsom, og jeg ler sykt mye. Samtidig har han et veldig stort hjerte og er en veldig ærlig fyr. Han har mer å by på enn folk tror. Jeg er blitt veldig glad i Mats på den korte tiden vi har vært her, faktisk, sa hun.

«Farmen»- Halvor: – Blir du nummer to, har du tapt

De andre deltagerne har også fått med seg «svermeriet».

MYE SAMMEN: Mats og Amalie. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

– Mats og Amalie, de har nok en liten greie på gang. Jeg tror de er litt forelsket i hverandre. I hvert fall betatt. Det er koselig med litt «love» her inne. De er så søte sammen, sa Eunike Hoksrød (39) i onsdagens episode.

– De er støtt og stadig på «bærtur», selv om det ikke finnes noen bær her, for det har jeg lett etter selv, la hun leende til.

Oppdatert? Derfor trakk Amalies venninne seg

Nå, etter at innspillingen er over, sier Beylergaard følgende om hva som var på gang mellom de to:

– Det har vel vært litt flørting inne på gården. Men først og fremst er vi veldig gode venner. Men det var litt flørting. Hun ringte meg i går og beklaget at de potetene ikke skulle vært skrelt før de ble kokt.

Snøløs har imidlertid en litt annen versjon.

– Det har ikke vært noe flørting med Mats. Det er klipp og lim, sier hun til VG.

Men hun fortviler ikke av den grunn:

– Jeg og Mats er veldig gode venner, og det er kjempemorsomt at det har blitt framstilt som det har. At noen klipper det til en flørt går greit, jeg synes. Det er jo ikke noe som skjer, så det er ikke noe de kan ta meg på heller, annet enn at jeg sier at det er fint å ha noe fint å hvile øynene på, og det er selvfølgelig sant.

– Skal dere på date, Mats?

– Vanskelig å si, vi har ikke pratet noe mer utover det. Først og fremst liten greie der inne på Farmen, vi hadde veldig god kjemi. Det er det som er utgangspunktet, svarer han.

Han påpeker at bærturene var reelle.

– Vi fant litt bjørnebær. Vi hadde ikke med noen andre. Vi pratet veldig godt sammen, godt å koble av litt, godt å komme vekk fra de andre. Vi hadde vel med Trym en gang, også. Det må ha vært kanskje 3-4 bærturer. Eunike og Karianne kommenterte det litt. Men det var ikke noe voldsomt mye kommentering, sier han.

– Hva synes du om Amalie?

– Det jeg kan si er at på «Farmen» lærte jeg å kjenne henne som en absolutt kjempebra jente med gode verdier. Kunne vanvittig mye om alt mulig. Veldig god respekt for henne.

Mats er opprinnelig fra Bø, men bor nå sammen med en kamerat i Oslo, hvor han jobber som salgsleder. Da VG møtte ham og de andre deltagerne før innspillingen, forklarte han at han var singel, og at det for tre år siden ble slutt med en samboer han hadde vært kjæreste med i fem år. Han la ikke skjul på at han drømte å finne en ny kjæreste.

Nysgjerrig? Slik finansierer deltagerne oppholdet

(Artikkelen fortsetter under bildet)

RIVALER: Selv om Amalie og Mats har funnet tonen på gården, er de begge ute etter premien: bil og hytte. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Geir Magne: – Ingen prest

Amalie er student og kommer fra Birkeland. Hun betrodde til VG i sommer at hun ønsker å flytte til Oslo og studere psykologi. Før TV-innspillingen uttalte hun til Se og Hør at hun ikke hadde planer om å forelske seg på TV:

– Men altså, man vet jo aldri, sa hun.



Oppdatert? Line gikk opp fire kilo på en uke i «Farmen»

De to deler en stor interesse. Mats drev aktivt med fotball til han var 21, mens Amalie fortsatt vier mye av sitt liv til fotball på toppnivå.

Finalen i «Farmen» ble spilt inn søndag kveld, men ennå går det mange uker før TV-seerne får se hvem som stikker av med seieren.

Fått med deg? Dette er årets «Farmen»-deltagere

VGTVs Vegard Harm har utpekt Amalie som «Game of Thrones»-kopi: