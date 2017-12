«Farmen»-Halvor turte ikke juble over semifinaleplassen

Halvor Sveen (47) kjente på svært dårlig stemning da han knuste alle damene i mandagens episode.

Mens Eunike Hoksrød (39), Camilla Cox Barfot (32) og Amalie Snøløs (21) må kjempe i onsdagens episode om videre plass på gården, er det klart at Halvor er semifinalist søndag.

Den som hadde regnet med at Halvor ville servere et av sine velkjente brøl i gledesrus, tok feil. En synlig rørt Halvor tok seieren med sjelden ydmykhet og hvisket kun et «ja».

– Da jeg så hvor dårlig stemning det var etter at jeg hadde slått Kristian i tvekampen, turte jeg ikke rope like høyt. Men selvsagt var det en god følelse å slå jentene i begge delkonkurransene, sier Halvor til VG.

Halvor skjønner hvis TV-seerne og deltagerne synes han har hatt noen voldsomme reaksjoner.

– Når man føler at man har alle mot seg, så blir det en enorm adrenalirus å vinne konkurranser. Man blir som en trykkoker. De som ikke selv har vært med i «Farmen», klarer ikke å forestille seg hvordan det er.

Eunike sier i kveldens episode at hun var glad for at Halvor ikke brølte, fordi hun synes det er utrolig usjarmerende.

– Det er sykt irriterende at Halvor er i semifinalen, sier hun til kamera.

KONKURRENTER: Halvor, Eunike, Camilla og Amalie er de fire gjenværende i «Farmen». Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Halvor har forståelse for at de andre gjenværende deltagerne var skuffet, fordi de aller helst ville bholde Kristian Krubel Djupnes (21) på gården.

– Men de hadde ikke trengt å være drittsekker for det. Jeg hadde en stor del av æren for at vi hadde bestått ukesoppdraget, og derfor syntes jeg det var dårlig at de bare kjøpte godis og tobakk til de andre på markedet. Vi gikk inn i finaleuken med veldig lite mat.

Den kontroversielle Rendølen har seilt opp som en av TV-seernes favoritter.

– Når jeg leser kommentarfelt, ser jeg det er et vanvittig ønske om at jeg skal vinne. Det tror jeg er fordi jeg har vist frem de verdiene folk flest mener er viktig – som å gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. I tillegg jobber jeg hardt og prater ikke dritt om noen.

– Hvem av de gjenværende deltagerne så du på som din sterkeste konkurrent da du selv sikret deg semifinaleplass?

– Jeg så nok på Eunike som den tøffeste rivalen, ikke minst fordi hun var den eldste av kvinnene og hadde god erfaring.

Finalen i «Farmen» sendes søndag.

