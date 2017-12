«Farmen»-Halvor har fått kjæreste

«Farmen»-vinneren møtte kjæresten før han flyttet inn på gården.

Søndag kveld ble det klart at Halvor Sveen fra Rendalen ble årets vinner av «Farmen». På finalefesten i Oslo blir han spurt om han har møtt en dame.

– Ja, jeg har møtt verdens beste dame, svarer Halvor.

– Er dere kjærester?

– Ja, du kan si det, smiler vinneren.

Den utkårede var ikke med Halvor på festen, men han fortalte at han hadde vært på besøk hos henne i natt.

Han vil ikke fortelle noe mer om hvem hun er eller hva hun jobber med, men avslører at hun ikke bor i Oslo.

Møttes før Farmen

Halvor forteller at de to møttes før han flyttet inn på «Farmen»-gården i juli.

– Vi hadde en avtale om at det var greit om vi fant noen andre i mellomtiden, men hun hadde ventet, sier han.

Halvor driver til daglig en gård i Rendalen sammen med broren Magnar, som han hadde med seg på festen søndag. Han forteller til VGTV at han føler livet har gått tilbake til normalen, men at broren ikke er enig. Se klippet under.