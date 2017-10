Erik ute av «Skal vi danse»

Lørdag var alt lov på «Skal vi danse». Etter dramatisk showkveld der Jorunn ble akutt dårlig, ble det klart at det er Erik Follestad Johansen som må pakke sammen danseskoene.

I den 14. episoden av skal vi danse var det fritt fram for deltakerne. De fikk selv velge hva de skulle danse, til hvilken sang og med hvilken stil.

De som måtte duellere om å bli med videre var Erik Follestad Johansen (28) og Lillian Aasebø (24), og Ida Gran-Jansen (29) og Benjamin Jayakoddy (22).

Da stemmene i siste runde var talt opp, ble det klart at det publikum var enige med dommerne i at Ida skulle videre. Dermed røk Erik ut.

– Det er veldig kjipt. Jeg har hatt det utrolig morsomt og lærerikt på hele denne reisen. Og så må jeg takke Lillian for at du gidder. Jeg har vært en drittunge og vært veldig vanskelig å ha med å gjøre, og hun har taklet det kjempebra, sa Erik til stor applaus fra publikum.

Ishockeyspilleren hadde valgt å satse på disco-dans, og han og dansepartner Lillian fikk 33 poeng fra dommerne. Det som trakk ned var at det var at dansen ble litt for nedtonet, og at det var litt for lite show. Det nådde heller ikke opp for publikum denne gangen.

Havnet i duellen med følelsesladet dans

Ida klarte altså å danse seg til seier over Erik, og går videre til neste episode.

I et tårevått klipp før hun trådte ut på gulvet for å gjennomføre dansen for første gang, fortalte bakedronningen om bakgrunnen for at hun valgte å danse til den følelsesladde Roxanne fra Moulan Rouge: Hun hele livet har vært nervøs for å lytte til og vise følelsene sine, og ville utfordre seg selv.

VIDERE: Ida valgte en følelsesladet dans til en følelsesladet sang, og imponerte dommerne. Foto: Thomas Reisæter/ Tv2

Det fikk hun og danseparner Benjamin til, synes dommerne, og de fikk hele 37 poeng. Likevel endte hun altså i duellen etter at publikumsstemmene var talt opp.

– Det skal mye jobbing med følelser til for å klare å levere det du gjorde på dansegulvet i dag – og det med brukne ribbein, konstaterte dommer Merete Lingjærde.

Jorunn akutt dårlig

Jorun Stiansen (33) ble i løpet av begynnelsen av programmet akutt dårlig, og det var usikkert om hun ville klare å gjennomføre dagens dans. Etter en kort reklamepause bestemte hun seg for å kjøre på likevel.

Den tidligere Idol-vinneren valgte å danse colombiansk dans med dansepartner Fredric Brunberg, fordi hun selv er adoptert til Norge, men født i Bogotá. Valget av sjanger var nøye tenkt igjennom:

– Jeg har så lyst til at andre kids som og er adopterte skal være stolte av det, de skal være stolte av hvor de kommer fra.

Dansen ble gjennomført uten at det bar preg av at hun akkurat hadde kastet opp på bakrommet.

– Drit i det, alt er spydd opp, null problem! ropte hun andpusten.

Dommerne var enige om at dansen minnet om en skikkelig gatefest, og hun endte opp med 35 dommerpoeng.

Jorun Stiansen: Har aldri møtt sine fem biologiske søsken

TROSSET SYKDOM: Jorun Stiansen gjennomførte dansen sin til stor applaus. Foto: Thomas Reisæter/ Tv2

Imponerte med glitrende boogie woogie

Når deltakerne får velge helt selv, er målet kreativitet og underholdningsverdi. Denne kvelden var det stor variasjon i sjanger.

Snowboarder Helene Olafsen (27) og dansepartneren Jørgen Nilsen (27) imponerte med sin boogie woogie og sine glitrende antrekk, og fikk hele 40 poeng for den energiske innsatsen. Trine Dehli Cleve ble så imponert at hum måtte gi Helene en klem

– Dette er show på høyt nivå! proklamerte hun.

«Paradise Hotel»-Grunde satset på slageren Starboy av The Weekend, som han har blitt kjent for å ha sunget på Paradise Hotell - og senere spontant gikk med på å fremføre for VG-listas tilskuere. For dette endte de med 33 dommerpoeng.

– Dødskult at du valgte den sangen, et shownummer handler jo egentlig om at du skal virkelig prøve å vise hvem du er, sa dommer Egor Filipenko.

Grunde om vond ungdomstid: – Selvtilliten fikk en knekk

DOMMERKLEM: Trine Dehli Cleve ble så imponert over showfaktoren at hun måtte gi Helene en klem Foto: Thomas Reisæter/ Tv2

Tok med seg kompisene på showet

Cengiz Al (20) tok med seg to kompiser på showet, og danset en hiphop-inspirert synkron dans sammen med vennene og dansepartner Mai Mentzoni (25).

Han åpnet opp om veivalget han tok på ungdomsskolen der vennene begynte med fest, alkohol og dop mens han valgte en annen vei og begynte med dans, der han traff en vennegjeng han kunne høre hjemme i. Da følte han seg ikke lenger utenfor.

– Med dansing fant jeg meg selv og jeg fant en sykt bra vennegjeng som aksepterer meg 100 prosent for den jeg er, fortalte SKAM-stjernen.

Synkrondansen skulle vise vennskap og teamwork, og dette slo virkelig an hos dommerne. Cengiz og Mai fikk full pott og 40 poeng, som det andre paret i lørdagens show. Det er første gang i sesongen to av danseparene har klart å score så høyt på samme sending.

– Dette er den sterkeste tieren jeg har gitt, sa dommer Tore Petterson.

Cengiz Al: – Jeg danser for hun jeg elsker

VENNSKAP: Kompisene Thomas (t.v) og Jose ble med SKAM-Cengiz på dansen lørdag Foto: Thomas Reisæter/ Tv2

Komikerfrue Marna Haugen (36) og dansepartner Glen Jørgen Sandaker (32) fikk 30 poeng for sin slapstick-dans av dommerne. Dette var den laveste dommerpoengsummen denne lørdagen, men publikums-stemmene reddet dem fra duellen. Dommerne mente at dansen ikke var komisk nok – hun var rett og slett for pen, og burde slappet av litt mer.

Fikk du med deg dette klippet?