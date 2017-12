Dr. Phil anklages for å gitt alkohol til tørrlagt alkoholiker før sending

Den amerikanske talkshowverten Dr. Phil beskyldes for å ha servert vodka og beroligende midler til en tidligere alkoholiker før sending.

Todd Herzog (32) var så full at han måtte bæres ut av TV-studioet til Dr. Phil da han gjestet det kjente programmet i 2013.

– Jeg har aldri snakket med en gjest som var så nære døden, sa talkshow-vert Phillip McGraw selv den gangen.

Men ifølge Herzog var det programmets skyld at han var full på TV.

Den tidligere alkoholikeren hevder han ble etterlatt på et rom alene med en flaske sprit før sending. Han skal også ha fått det beroligende medikamentet Xanax før sin TV-opptreden, skriver avisen STAT and the Boston Globe.

– Jeg ble fortalt at det kom til å roe nervene mine. Jeg visste at det å ta Xanax i kombinasjon med alkohol er dødelig. Hvorfor de ga det til meg, vet jeg ikke, sier Herzog til avisen.

Nå anklager Herzog, som vant den amerikanske versjonen av «Robinsonekspedisjonen» i 2007, Dr. Phil for å ha iscenesatt hans tilbakefall.

– Ønsker å vise frem tilstanden jeg er i

Faren til Todd Herzog bekrefter ovenfor STAT and the Boston Globe at sønnen var edru da han ankom TV-studioet til Dr. Phil i Los Angeles.

– Jeg skjønner at det er et TV-program og at de ønsker å vise frem tilstanden jeg er i. Men hva hvis jeg døde der inne? Det er skremmende, sier Herzog til avisen.

TV-psykologen Phillip McGraw er kjent for blant annet å hjelpe rusmisbrukere og alkoholikere ut av avhengighet.

Men ifølge en spørreundersøkelse gjennomført av avisen blant flere tidligere gjester har programmet flere ganger skaffet alkohol og narkotiske stoffer før sending.

De samme anonyme gjestene forteller om dårlig erfaring med programmet. Flere sier de ikke fikk hjelpen de ble lovet i etterkant av sendingen og at det ble lagt opp til at de skulle være påvirket under showet. En kvinne hevder hun fikk servert narkotiske stoffer før hun skulle på TV.

Dr. Phil har ikke kommentert påstandene, men en talsperson for programmet avviser alle anklager.

– Vi har ikke gitt noe til denne gjesten eller noen andre gjester. Det er absolutt ikke sant, sier psykiater Martin Greenberg til avisen STAT.