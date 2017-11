Derfor kan du ikke se «Mammon 2»

«Mammon 2» skjøv all internasjonal konkurranse til side og tok med den gjeve Emmyprisen for drama hjem til Norge for første gang. Men ingen her til lands kan se serien.

Serien ble sett av rundt en million da den gikk på lineær-TV i fjor. Men den som ennå ikke har fått sett den og skulle være nysgjerrig på hvordan Emmy-vinneren er, må lete forgjeves. Hverken første eller andre sesong av «Mammon» er tilgjengelig på NRK.nos nettsider. Grunnen er en konflikt om rettigheter.

Les også: Alle hyller «Mammon» etter Emmy

NRK har avtaler med flere forbund, men har ikke avtaler med alle rettighetshaverne.

– Vi jobber med å få lagt den ut, denne serien ble produsert med bakgrunn i tidligere avtaler, mye har endret seg siden den gang, sier TV-sjef Arne Helsingen i NRK.

Han sier NRK ikke har foreløpig har en avtale med Filmforbundet, som forhandler for blant andre regissørene og fotografene.

– Vi har ennå ikke avtaler som dekker publisering av den. Vi ønsker selvsagt at den skal være tilgjengelig. Når vi investerer over 50 millioner i en serie, vil vi at den skal kunne ses av det norske publikumet.

Les også: «Mammon 2»: Konklusjonen

MAKTKAMP: Statsminister Michael Woll (Trond Espen Seim) og finansminister Erik Ulrichsen i «Mammon 2». Foto: Glenn Meling , NRK

Advokat Bjørn Alexander Brem i Filmforbundet forhandler på vegne av regissørene og fotografene og flere andre fagfunksjoner.

– NRK fikk et tilbud om at «Mammon 2» skulle ligge ute ett år, men det nektet de å gå med på. De ville ha rettighetene til evig tid, eller ingenting. Nå som «Mammon» får suksessen de fortjener, hvorfor er det ikke NRK-seerne som får glede av det? sier han til VG.

Helsingen sier han ikke kan kommentere forhandlingene konkret, men sier dette om tilgjengelighet.

– Vi forsøker å få så lang tilgjengelighet som mulig for det norske folk, det vil si at vi ønsker å forhåndskjøpe rettigheter, slik at seriene blir mulige å se i lang tid. Dette har vi inngått avtale om med Skuespillerforbundet og Dramatikerforbundet, men så langt ikke med Filmforbundet.

Brem mener problemet ligger i at NRK nekter å inngå kollektive avtaler for visse fagfunksjoner.

– I stedet vil de forhandle med én og én regissør, én og én fotograf og så videre, sier Brem, som legger til at NRK har klart å lage avtaler med skuespillere og dramatikere, men ikke regissører og fotografer.

– Det er veldig synd, og er etter min mening ikke NRK sin feil. De har kommet med et tilbud til regiforbund og filmforbund som jeg mener er godt – mot at Mammon får ligge på nettspilleren for alltid. Det mener jeg er en god ordning for tv-serier betalt av kringkastingen, sier en av serieskaperne, Gjermund Stenberg Eriksen, til VG.

– Dersom NRK tjener mer penger på seriene – så får vi andeler av den inntekten. Med andre ord – blir det mer kake – så får vi del av kaken.