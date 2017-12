David Cassidy gjorde datteren arveløs

Artisten, skuespilleren og tenåringsidolet David Cassidy døde 21.november. Nå er testamentet hans offentliggjort og det viser at datteren Katie (31) ikke får noe som helst etter faren.

Cassidy ble 67 år av organsvikt. I testamentet som ble satt opp allerede i 2004 og som nettstedet The Blast har fått tilgang til og offentliggjør en faksimile fra. Her går det frem at alle Cassidys eiendeler går til ett av hans to barn, sønnen Beau (26).

– Det er mitt uttalte ønske at ingen av mine verdier skal tilfalle min datter Katie Evelyn Cassidy eller noen av hennes etterkommere, heter det i testementet etter David Cassidy.

Katie er blant annet kjent fra TV-serien Melrose Place.

David Cassidy var på ingen måte rik da han gikk bort, tvert imot hadde han hatt et stort forbruk. Alt sønnen arver er verdier i størrelsesorden 1,2 millioner kroner.

ARVELØS: Katie Cassidy, kjent fra TV-serien Melrose Place, arvet ingenting etter faren David, går det frem av testamentet hans som nylig er offentliggjort. Foto: Gustavo Caballero , AFP

Far og datter hadde bare sporadisk kontakt opp gjennom årene, men gjenopptok kontakten før han døde. I 2009 stilte de to opp i et intervju med magasinet People sammen.

– Hun vokste ikke opp hos meg, men jeg vil alltid være her for henne, sa David Cassidy i intervjuet.

Cassidy ble superstjerne da han fikk rollen som Keith Partridge i TV-serien «The Partridge Family» i 1970, som handlet om en musikalsk familie.

Samtidig lanserte han en solokarriere som artist, og med låter som «Cherish», «Doesn't Somebody Want To Be Wanted», «Rock Me Baby» og «Could It Be Forever» smeltet han ungpikehjerter verden over og gjorde stor internasjonal suksess.

I et intervju med magasinet People tidligere i år, uttalte Cassidy at han lider av demens. Han har også snakket åpent om flere år med alkoholproblemer.

– David døde omringet av de han elsket, med glede i hjertet og fri fra smerten han har lidd av så lenge, het det i en uttalelse fra familien.