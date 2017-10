Cathrine Fossum gjør comeback i TV 2

For ett år siden sluttet Cathrine Fossum i TV 2. Nå er hun tilbake.

I en pressemelding fra TV 2 sier Fossum at hun har savnet journalistikken, etter at hun for ett år siden forlot TV 2 til fordel for en jobb hos Rema 1000.

Fossum meldte i oktober i fjor at hun forlot TV-kanalen, til tross for at hun ble nektet sluttpakke.

Nå sier hun at hun gleder seg enormt til å jobbe som programleder i TV 2 Nyhetskanalen igjen.

– Dette er en fantastisk mulighet som jeg ikke kunne takke nei til. Det har vært lærerikt og utviklende å få erfaring fra Rema 1000. Jeg har møtt utrolig mange dyktige og hyggelige mennesker, men jeg har savnet journalistikken og TV 2, sier hun i pressemeldingen.

Karianne Solbrække, nyhetsredaktør i TV 2, sier hun er svært fornøyd med å få Fossum tilbake igjen til kanalen.

– Cathrine Fossum en av landets beste nyhetsankere, og jeg er glad for at hun nå velger TV 2, sier hun.

Da VG intervjuet Fossum sommeren for to år siden, mimret hun tilbake til sin aller første dag i TV 2, noe hun beskrev som nervepirrende.

– Jeg var 28 år og så nervøs. Jeg begynte like over nyttår i 2007. I romjulen fikk jeg for meg at jeg skulle farge håret. Det var mislykket og frisøren var stengt. Jeg hadde gult hår første arbeidsdag. Jeg har fortsatt det bildet på adgangskortet mitt.