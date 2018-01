Brad Pitt ville betale 970.000 kroner for å se «Game of Thrones» med Emilia Clarke

Under en Hollywood-auksjon la filmstjernen inn et skyhøyt bud for å se på «Game of Thrones» med en av de største stjernen i serien.

Dette melder flere amerikanske medier søndag.

Auksjonen fant sted på den årlige gallaen til en annen filmstjerne, Sean Penn, melder Variety.

Inntektene fra auksjonen går til humanitær bistand i Haiti.

På auksjonen kunne man blant annet by på muligheten til å se en episode av megaserien «Game of Thrones» sammen med Emilia Clarke, skriver Daily Beast.



Hun spiller dragedronningen Daenerys Targaryen i den svært populære serien.

DUO: Pitt gikk ekstra langt da han fikk muligheten til å se på serien sammen med Clarke og Harrington. Her i kostyme som Daenerys Targaryen og Jon Snow i sesong syv av serien. Foto: , Helen Sloan/HBO

Det første budet skal ha vært på 20.000 dollar, eller rundt 162.000 kroner.

Deretter skal Pitt ha lagt inn bud på 80.000 dollar før han gikk opp til 90.000.

Da Kit Harrington, som spiller Jon Snow i serien, sa at han kunne være med å se episoden, gikk Pitt opp til 120.000 dollar, ifølge Variety.

Det vil si rundt 970.000 norske kroner.

Imidlertid tapte han, da en annen la inn et bud på hele 160.000 dollar.



Andre kjente fjes som Arnold Schwarzenegger og Leonardo DiCaprio var også til stede på auksjonen.

Her forteller Harrington om hvordan han spøkte med sin forlovede Rose Leslie, som også har vært med i serien:

Lenge til comeback

Det er en god stund til serien er tilbake på TV-skjermene. 4. januar ble det klart at den åttende og siste sesongen av «Game of Thrones» først kommer i 2019.

Serien har vunnet flere priser og er basert på de bestselgende romanene til George R.R. Martin om maktkamp i oppdiktede kongeriker.

Den første boken i serien het «Game of Thrones», og det er derfra navnet kommer.

Norske Kristoffer Hivju har vært med i serien i flere sesonger.

