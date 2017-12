BBC: «Valkyrien» bedre enn «Game of Thrones»

Den norske dramaserien har slått godt an i Storbritannia og er inne på selveste BBCs topp ti liste for 2017.

Desember er måneden for oppsummeringer, og «årets beste»-lister. Året har definitivt ikke manglet gode TV-serier, og tilbudet publikum kan velge fra er enormt.

En norsk serie gjør seg bemerket blant de aller beste, og det i selveste BBCs kulturavdeling.

«Valkyrien» er nemlig inne på niendeplass over årets beste TV-serier, plassen foran gigantsuksessen «Game of Thrones». Les VGs anmeldelse av «Valkyrien»

«I en tid med mye urolighet er timingen for denne fengslende norske thrilleren meget god», skriver BBC om serien de mener «holder deg på setekanten helt til det siste». De nevner også at en engelskspråklig versjon er under planlegging, med Mark Strong som hovedrolle.

– Det er veldig gøy å bli husket, det lages jo så veldig mye bra for tiden, sier produsent Eric Vogel til VG.

– Det er et eller annet med Storbritannia og «Valkyrien», den har slått godt an der. Den fikk gode anmeldelser og ble skrevet mye om i aviser som Guardian og The Times. Serien diskuterer jo hvordan vi reagerer på en kompleks tid, og britene har hatt sitt i så måte med Brexit, sier produsenten.

INNE BAK «VALKYRIEN»: Kristofer Hivju som Tormund Giantsbane i «Game of Thrones».

Han håper serien kan være en døråpner for folk som har jobbet med den, både foran og bak kameraene. Vogel sier det foreløpig ikke er planlagt noen oppfølger til suksessen.

– Det er ingen ny sesong i sikte, men man skal aldri si aldri. Jeg utelukker ingenting!

BBC har mye omtalte «Twin Peaks: The Return» helt på toppen over årets beste TV-serier, fulgt av «The Handmaid’s Tale».

PS: «Valkyrien» nådde ikke engang opp blant de 15 beste seriene i VGs oversikt over de beste seriene i år.

