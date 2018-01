TV-anmeldelse «Norge nå»: Frokost-TV på kveldstid

Pludre-TV med litt på hjertet.

«Norge nå»

Norsk TV-serie, NRK 1 mandag-torsdag 20.25

Programledere: Rune Nilson og Tarjei Strøm.

Ideen er enkel, men god, og det at «Norge nå» skal gå alle hverdager, unntatt fredager, tyder på at NRK har tro på at de kan sitte med en fremtidig institusjon på hendene.

«Norge nå» blir lansert som et «Norge rundt»-lignende magasinprogram som skal gå «tett på norsk virkelighet og møte folk der de bor», hvori de to programlederne skal reise landet rundt og lage program om «folks hjertesaker».

Rune Nilson, som kan holde ting i gang slik bare folk som har vært mye på radio kan holde ting i gang, tok seg av premieresendingen. Tarjei Strøm kommer ham til unnsetning etter hvert.

Den første sendingen nøt godt av å ta for seg et tema som det skal godt gjøres å være helt uinteressert i: Hva hver enkelt av oss kan gjøre for å minske karbonavtrykket vårt.

Settingen var jovial og hjemmekoselig. Vi var i stuen til den miljøbekymrede familien Holm Platou i Sande i Vestfold. Mor i huset, Gunilla, var programleder på TV på 1990- og tidlig på 2000-tallet, og således en svært trygg gjest.

Far Eivind Stoud Platou sto på kjøkkenet sammen med kokken Thomas Horne. De to skulle lage mat av produkter som var over datostemplingen, samlet på et raid til en håndfull andre Sande-husstander.

Psykolog og MDG-politiker Per Espen Stoknes var innom, det samme var postdoktor ved NTNU, Kjartan Steen-Olsen. Vår soignerte klima-og miljøminister Vidar Helgesen hadde tatt turen, og de to Holm Platou-barna fikk også de redegjøre for hva de tenkte om dette med miljøbevissthet i hverdagen.

Med andre ord: Gjestene var et par for mange for programmets tilmålte 30 minutter. Spesielt Helgesen ble litt bortkastet, selv om han riktignok fikk sneket inn litt ublu reklame for regjeringens kollektivtransport-politikk.

At programmet går direkte, bidro til den avslappede, frokost TV-aktige stemningen. Vignetten virket til å annonsere en hybrid av et nyhetsmagasin og en lottotrekning, men det virker ikke som om «Norge nå» – navnet til tross – ønsker å være ambisiøst dagsaktuell, enn si sette dagsorden: Brannfaklene var få, og det pedagogiske utbyttet relativt skrint.

«Norge nå» er et koseprogram som ønsker å benytte seg av NRKs arbeidskraft i distriktene, og vise frem Norge i sin fulle lengde. Og hvorfor ikke? Landet ligger jo der.

Det var i grunnen en ganske lovende start, dette.