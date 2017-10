Amanda Segel anklager Bob Weinstein for seksuell trakassering

En kvinnelig serieskaper hevder den andre Weinstein-broren trakasserte henne under innspilling av TV-serien «The Mist».

Det er bransjebladet Variety som melder om anklagene mot Bob Weinstein tirsdag kveld. Serieskaperen Amanda Segel sier Weinstein gjorde flere tilnærmelser mot henne og ba henne på private middager.

Dette fortsatte i tre måneder helt til hennes advokat måtte informere sjefene i Weinstein Company, inkludert toppsjef David Glasser, om at hun kom til å forlate TV-serien dersom tilnærmelsene på privat plan ikke tok slutt. Det er ikke kommet frem noen detaljer rundt hvordan Weinsteins fremstøt skal ha kommet.

– Et nei burde holdt. Etter «nei» burde den som ber deg med ut gå videre. Bob fortsatte å si at han ønsket vennskap. Han ville ha mer enn som så. Mitt håp er at et nei holder fra nå av, sier Segel til Variety.

En representant for Weinstein avviser at han gjorde noe upassende overfor Segel.

– Bob Weinstein var på middag med Segel i juni 2016. Han avviser påstander om at han opptrådte upassende under eller etter denne middagen. Det er uheldig at slike påstander settes ut.

Han avviser også at David Glasser ble kontaktet av Segels advokater.

Anklagene mot Bob Weinstein kommer samtidig med at det raser rundt hans bror Harvey. En rekke kvinnelige skuespillere har stått fram og anklaget ham både for seksuell trakassering og voldtekt.