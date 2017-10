448.000 så nye Hellstrøm på TV 2

Eyvind Hellstrøm debuterte på TV 2 onsdag kveld med 448.000 seere på den nye programserien «Truls à la Hellstrøm».

Etter over ni år på TV3 ble det i vinter kjent at gourmetkokken og programlederen forlater TV3 til fordel for TV 2. Onsdag fikk vi se det første resultatet av samarbeidet Hellstrøm har innledet sammen med den folkekjære TV 2-profilen Truls Svendsen.

- Vi er strålende fornøyd med at Truls og Eivind har funnet hverandre og fått en så god tone på TV 2. Tilbakemeldingene fra både TV-anmeldere og ikke minst publikum etter at episoden ble vist, var overveldende. Så dette lover selvsagt veldig bra for fortsettelsen, hvor radarparet skal gjøre kulinariske reiser over hele verden, sier TV 2s programredaktør Jarle Nakken i en pressemelding.

Aftenpostens anmelder er uten tvil en av dem Nakken sikter til, hvor Øystein Aldrige slår fast at «Truls à la Hellstrøm smaker fantastisk».

– Gi Eyvind Hellstrøm en makker han ikke kan la være å le av. La dem reise rundt på jakt etter verdens beste mat. Voilà, der har du oppskriften på god TV, mener Aldrige.

Men det var ikke alle TV-anmelderne som var like begeistret for «Truls à la Hellstrøm». VGs Tor Martin Bøe var bare middels fornøyd og ga herrene Hellstrøm og Svendsen terningkast tre og mente dette var «to kokker og mye røl».

– At i underkant av en halv million mennesker gjør det samme på samme tid en onsdag, er spennende at de får til - og det er mye, sier TV-sjef Marianne Massaiu i mediebyrået Mediacom til VG.

Åtte måneder har Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm tilbragt sammen siden det ble bestemt at nettopp de to skulle lage matprogram på TV 2 sammen.

– Jeg var redd for Hellstrøm, sier Svendsen i et VG-intervju.

Den tidligere Bagatellekjøkkensjefens første TV 2-program legger seg litt i samme sjanger som Steve Coogan og Rob Brydons «The Trip»-serie, der de spiser, drikker og skrøner seg gjennom ulike land. Der programlederne er karikerte versjoner av seg selv.

– Her er Svendsen blitt enda mer jovial og lett-klønete, mens Hellstrøm er mer mat- og kjøkkennerd enn noensinne, skriver VGs anmelder i sin kritikk av «Truls à la Hellstrøm»