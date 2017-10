«Jakten»–Beatrice sendte hjem frier: – Jeg tror folk kommer til å få sjokk

Mandag måtte Beatrice Fjell (24) sende en frier hjem fra «Jakten på kjærligheten». Hun tror valget kommer til å sjokkere seerne.

Tor Jonas «TJ» Wilhelmsen (22) var én av flere av Beatrices håpefulle friere. På skjermen har de to hatt en veldig god tone, og seerne har kanskje bitt seg merke i både lik stil og lik personlighet. De to hadde møttes før, gjennom en felles venninne, som også sendte inn frierbrevet på vegne av Tor Jonas.

Under mandagens episode må Beatrice velge bort en av frierne, og for mange seere blir det muligens et overraskende valg.

– Jeg tror folk kommer til å få ganske sjokk, jeg tror mange tror at det kommer til å bli han, sier Beatrice til VG i forkant av sendingen.

– For mye av det gode

Hun forklarer at avgjørelsen ble tatt på bakgrunn av at de to ble for like.

– Det er noe annet jeg trenger. Noen som kan roe meg ned, og ikke gire meg enda mer opp, forklarer hun, og viser til at hun er en ganske energisk personlighet.

Beatrice, som blir 25 år om en knapp måned, legger også til at aldersforskjellen på tre år ble merkbart, og at hun følte på at han ble for ung.

– Han tuller og tøyser mye, og det kan bli litt mye. Kanskje litt for mye av det gode, og det kan bli litt slitsomt, sier «Jakten» – bonden.

Hun har likevel mange godord å si om Tor Jonas, og bruker ord som «fantastisk».

– Jeg synes det var tungt å sende ham hjem. Man hadde blitt enda bedre kjent, jeg visste hvem han var fra før, så det er ekstra kjipt. Det var mye følelser ettersom det var mye filming. Kameraene var der overalt. Det var vanskelig, beskriver 24-åringen.

FOR LIKE: Jakten – bonde Beatrice Fjell mener hun og frier Tor Jonas «TJ» Wilhelmsen ble for like. Derfor sendte hun ham hjem. Foto: TV 2

Ikke nederlag

Tor Jonas forteller til VG at han ikke tar det så tungt å bli sendt hjem, til tross for at han hadde begynt å få følelser for bonden.

– Nei, sånn er det. Det handler om at man skal finne tonen, hvis man ikke gjør det, er det bare sånn. Det må jo gå begge veier, ellers hjelper det ikke, forteller han.

Han forteller at exiten ikke kom som noe sjokk på ham, men at han ikke hadde forventet å bli sendt hjem.

– Vi begynte å miste litt øyekontakt, så jeg lurte på om det var noe som lå i kortene. Men man vet det ikke før det skjer, sier Tor Jonas.

Han ser imidlertid ikke på avskjeden som noe nederlag.

– Det gjorde ikke noe særlig vondt. Selvfølgelig når man ser på det som å ryke ut av en konkurranse, er det jo litt annerledes, sier han.