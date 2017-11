TV-profil anklager senator Al Franken for sex-trakassering

Sportsanker Leeann Tweeden (44) har postet et bilde som viser at komiker og senator Al Franken (66) kysset og befølte henne i 2006.

I et langt skriftlig innlegg på 790KABC.com skriver Tweeden om to episoder, der hun skal ha blitt antastet:

«Han kom mot meg, la hånden bak hodet mitt, presset leppene sine mot mine og stakk tungen inn i munnen min».

Denne hendelsen skal ha funnet sted for 11 år siden, da de begge var del av et arrangement i regi av United Service Organizations og skulle gå på scenen sammen med et humorinnslag. Tweeden var modell på den tiden, og sammen med Franken, som da var komiker, besøkte hun utstasjonerte tropper i Afghanistan.

Franken har siden 2008 vært senator for Minnesota, hvor han representerer demokratene.

Franken skal forut for den aktuelle episoden ha fleipet om at de «måtte øve på kysset». Tweeden skal ha nektet, men han skal likevel ha presset seg på henne før hun rakk å gjøre motstand. Hun forteller at hun dyttet ham bort og forklarte at hvis han noensinne gjorde noe lignende, ville hun ikke «ta det like fint».

2004: LeeAnn Tweeden på et tilsvarende oppdrag i 2004 – to år før den aktuelle hendelsen. Foto: REUTERS

«Jeg følte meg kvalm og krenket», skriver hun og legger til at hun ikke kunne vente med å komme seg til toalettet for å «skylle ham bort fra munnen sin».

Tok bilde mens hun sov

Da de senere satt på samme fly, skal Franken ha benyttet anledningen mens Tweeden sov, og grepet fatt i begge brystene hennes – mens han fikk noen til å ta bilde av det. Dette bildet har Tweeden selv nå postet på Twitter.

«Jeg har bestemt at det nå er på tide å fortelle min historie», skriver hun (artikkelen fortsetter under bildet):

Franken sier i en pressemelding at han ikke husker episoden rundt sketsjen, slik Tweeden beskriver den:

«Men jeg beklager på det dypeste. Når det gjelder bildet, var det helt klart ment for å være morsom, men det var det ikke. Jeg skulle ikke ha gjort det», lyder det fra senatoren.

Krever gransking

Senatets majoritetsleder Mitch McConnell (75) skrev i en kunngjøring torsdag kveld at han vil be senatets etiske komité granske hendelsen:

«I likhet med alle andre troverdige beskyldninger om seksuell trakassering eller overgrep, mener jeg etikk-komiteen må se på denne saken. Jeg håper demokratenes leder er enig med meg. Uavhengig av parti, trakassering og overgrep er totalt uakseptabelt – på arbeidsplassen og alle andre steder», sier McConnell ifølge USA Today.

Franken ber om å bli gransket



Senere torsdag gikk senatoren selv ut og sa at han ønsker å få sin egen sak etterforsket:

«Jeg forstår hvorfor det er viktig å lytte til og tro på kvinners opplevelser. Jeg ber om en etisk granskning, og jeg samarbeider mer enn gjerne», sier han ifølge The Hill.

Tweeden skriver i sitt innlegg at hun var vantro over oppførselen hans.

«Han befølte meg, uten mitt samtykke, mens jeg sov».

Tweedens betroelser kommer i kjølvannet av #metoo-kampanjen, som har fått massiv oppmerksomhet verden rundt, og som tar et voldsomt oppgjør mot trakassering og overgrep. Media- og underholdningsbransjen er satt ekstra sterkt under lupen.

Også i Norge har flere saker skapt overskrifter. Blant har en TV 2-redaktør innrømmet å kjenne til trakassering uten å gripe inn.

