Truls Svendsen tilbakeviser singel-sak og skryter av kjæresten Charlotte på Instagram.

Lørdag publiserte Dagbladet en reportasje med komiker og programleder Truls Svendsen.

På forsiden avisen lørdag skriver avisen at «Single Truls Svendsen» sier at «det hadde vært hyggelig med barn».

Men det stemmer ikke, ifølge Svendsen. Han er nemlig ikke singel.



For å rette opp i det feilaktige inntrykket, delte Svendsen dermed et bilde av seg selv og kjæresten Charlotte på det sosiale mediet Instagram søndag.

– Leste plutselig på forsiden av Dagbladet lørdag at jeg er singel. Det er jo bare tøv, for Charlotte er en fantastisk kjæreste som gjør meg glad, skriver han i posten.

VG har vært i kontakt med Svendsen, som sier han ikke har noen kommentar til saken utover det han har skrevet på Instagram. Han har gitt VG tillatelse til å vise frem Instagram-innlegget.



Dagbladets magasinredaktør, Karine Østtveit, sier til VG at det hele dreier seg om en slurvefeil.

– Dette var rett og slett en bommert. Det står ikke i selve intervjuet at Svendsen er singel, så det har gått litt for fort på papirdesken på fredag. Vi oppdaget feilen på lørdag og har vært i kontakt med Svendsen for å beklage, sier Østtveit.



– Ellers er jo dette en hyggelig nyhet, så vi ønsker paret lykke til med kjærligheten, sier hun.



Reportasjen i Dagbladet handler blant annet om kjærlighetslivet til den folkekjære programlederen, som er aktuell med det nye tv-programmet «Truls à la Hellstrøm».

Svendsen forteller til avisen at han i tenårene ofte ble bestevenn og ikke kjæreste med jentene. Vendepunktet kom som 24-åring i Tromsø, da ei jente han hadde vært hemmelig forelsket i sa at det var gjensidig.

– Jeg sa til meg selv at dette skal aldri skje igjen. Og dro rett tilbake til Oslo, til jenta jeg var forelsket i, og fortalte henne at jeg likte henne. Vi var kjærester i to år, sier han i intervjuet.



