Toralv Maurstad (91) rørt til tårer på scenen

LILLEHAMMER (VG) Rørt til tårer takket slagrammede Toralv Maurstad (91) for behandlingen som har fått ham på bena igjen. Nå ser han fremover mot nye roller.

Scene-nestoren bød forrige uke på en gratisforestilling av «Tordis + Alfred = Toralv» på Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter på Lillehammer hvor han i lange perioder har vært til behandling etter at han fikk slag i april 2016.

– Jeg ble veldig rørt. Mye av grunnen til det er nok at jeg gjenopplever det jeg snakker om i forestillingen, sier Toralv Maurstad til VG.

Fredag rundet Toralv Maurstad 91 år.

«Tordis + Alfred = Toralv» handler om nettopp han og mor og far. Selv karakteriserer Toralv det som en underholdende betraktning om hvordan det var å vokse opp med, i sin tid, to av Norges mest kjente skuespillere som foreldre.

Forrige onsdag sto Toralv Maurstad på scenen på Det Norske Teatret i Oslo og fremførte det som nærmest er en soloforestilling, bare godt assistert av sin faste pianist Rune Alver. Etter forestillingen på Lillehammer forrige uke var det en svært beveget Toralv Maurstad som tok imot publikums hyllest.

TRENIING OG ATTER TRENING: Skuespiller Toralv Maurstad har til sammen vært åtte uker til opptrening på Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter på Lillehammer etter slaget i april i fjor. Foto: Geir Olsen , VG

– Det var en stor glede for meg å få takket på denne måten, og det var også med på å prege meg da jeg sto foran publikum, fortsetter Toralv Maurstad.

Tilsammen har han vært åtte uker på Skogli og han håper han kan komme tilbake i mars.

– Disse oppholdene har betydd alt for meg. Nå føler jeg meg helt frisk, bortsett fra at jeg sliter med å sette meg ned i en stol og reise meg opp igjen, men slik er det kanskje med alle som er nitti år, sier Toralv Maurstad.

Slaget rammet ham helt uten forvarsel. En dag i slutten april var Maurstad på sitt sted i Nordfjord sammen med sin gode venn Herman Mehren. De hadde fisket, Maurstad hadde rodd båten i fire timer. Så sto han på kjøkkenet og laget mat.

– Jeg ble helt gelé i knærne, og ropte til Herman at jeg kanskje hadde fått i meg for mye rødvin. Nei da, sa Herman. Du har bare tatt ett glass, fortalte Maurstad etterpå.

Så faller han om på gulvet. Mehren får tak i lege. Derfra går det i all hast til sykehuset i Eid. Senere blir han fraktet til Oslo.

LENGE IGJEN: – Publikum gir meg energi. Jeg føler meg hverken syk eller gammel og har følelsen av at jeg kan holde på en god stund til, sier Toralv Maurstad. Foto: Geir Olsen , VG

– Jeg trodde jeg var lam i hele venstre siden og jeg husker godt da jeg var hos legen 14 dager etterpå. Han undersøkte meg, og jeg sa jeg var sikker på at jeg var lam. Men han utfordret meg, spurte om jeg var sikker på det. Da klarte jeg å bevege en finger en liten centimeter. Gleden ved å få det til var enorm, og fra da av var det bare å begynne og trene seg opp, sier skuespilleren.

Dermed begynte en lang og tøff reise for mannen som i noen mannsaldre har dominert norsk scenekunst som skuespiller, regissør og teatersjef. Trening og trening og atter trening.

– Jeg vet ikke hvor jeg hadde vært uten den hjelpen jeg har fått på Skogli, sier Maurstad.

Men nå vet han ihvertfall hvor han er på vei. Blant annet har han allerede vært på turne med «Tordis + Alfred = Toralv» flere steder rundt om i Norge, blant annet i Kristiansund hvor hans mor er født og ligger begravet.

– Men det som er veldig morsomt - og som jeg er veldig stolt og glad for - er at jeg i mai begynner prøvene på et nytt stykke som skal settes opp til høsten på Det Norske Teater. Det betyr mye for meg, en mann i min alder! For en tid siden ringte jeg til Espen Skjønberg (93) for å høre hvordan det går med han. «Spør du om det», svarte han. «Jeg har jo jobb».

Men før Maurstad kommer til prøver på Det Norske Teater til våren, er det et par andre ting han ser veldig frem til.

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang med tennis igjen. For ikke å snakke om å gå på ski. Det har alltid betydd mye for meg. I vinter kom jeg liksom ikke i gang, fikk det ikke ordentlig til, og ble til og med forbigått av treåringer!

Selv mener mannen som stadig vekk står på scenen i nitti minutter nesten alene, at han slett ikke føler seg 91 år gammel.

– Publikum gir meg energi. Jeg føler meg hverken syk eller gammel og har følelsen av at jeg kan holde på en god stund til, sier Toralv Maurstad.