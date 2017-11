Tone Damli og Bertine Zetlitz med i ny nettmagasin-satsing

Magasinet Dailystory ledes av Nina Wang Gaarder, og skal konkurrere med influencere og livsstilsmagasiner på nett.

Line Langmo og Anne Grethe Starheim også er med på eiersiden i den selvfinansierte satsingen.

Det betyr at Tone Damli ikke lenger skal være under Aller Media-selskapet Adlink, som hun er nå, men hun skriver på bloggen sin at hun kommer til å fullføre kontrakten. Hun skriver også at hun skal fortsette å blogge som før.

– Da var katta ute av sekken. Den siste tiden har jeg jobbet tett med fire andre jenter, og vi skal i lag lansere vårt eget nettmagasin, Dailystory, som forhåpentligvis skal inspirere enda flere kvinner, skriver Damli på bloggen.

Dagens Næringsliv skriver at magasinet skal handle om mote, reise, skjønnhet, interiør og mat og helse. Det er kun kvinner som er ansatt i satsingen.

Utbyggeren til Tone om rivningsbråket: – Tragisk

– Vi skal ha kvinner i hele næringskjeden – og kun ha kvinner på regnskap, på eiersiden, i styret og blant skribentene. Derfor er vi utrolig heldige som har fått med så mange kompetente kvinner med forskjellig kunnskap, sier Gaarder til DN.

Med i styret er også milliardærarving Camilla Hagen Sørli og klesgründer Line Varner.

Husker du? Tone Damli raser mot falsk reklame