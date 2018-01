TMZ: Kardashian og Wests sønn sendt til sykehus i julen

Kjendisparets toårige sønn ble lagt inn med lungebetennelse rett før nyttår.

Det er kjendisnettstedet TMZ.com som skriver at superparets sønn fikk en syk slutt på 2017. Toårige Saint West ble sendt til sykehus torsdag i forrige uke. Saint West ble ifølge nettsiden diagnostisert med lungebetennelse, og han måtte tilbringe natten over.

Les også: Kardashian-familien går rettens vei mot Blac Chyna

Begge foreldrene var med, og overnattet sammen med sønnen. Saint West ble værende noen dager på sykehuset, men ble sendt hjem lørdag. Nå er toåringen hjemme, og skal være bedre.

Et par dager før sykehusoppholdet publiserte Kim Kardashian West et bilde av familien. Kim Kardashian West venter sitt tredje barn ved hjelp av en surrogatmor. Det barnet er ventet å bli født i løpet av denne måneden.



Visste du at du nå kan se «Keeping Up with the Kardashians» samtidig som det sendes i USA: