Teateranmeldelse: «Folk og røvere i Kardemomme by» på Riksteateret

Røverne er trivelige og tante Sofie er herlig bitchy; og forøvrig er alt ved det samme i Kardemomme by.

Riksteatret satser på noe av barneteatersjangerens sikreste kort ved å sende denne Egner-klassikeren på turné landet rundt. Det lette livet i denne vesle byen der folk flest, ulike syngende dyr, samt en løve suser rundt i en slags smilende lykkerus, er noe «alle» nordmenn i flere generasjoner har fått inn med morsmelken.

RIKSTEATERET Av Thorbjørn Egner Regi: Kim Haugen. Kostymedesigner, Scenograf: Siri Langdalen. Musikalsk ansvarlig: Ket Iren Lødemel. Koreograf: Thea Bay. Lysdesigner: Cathrine Godager. Lyddesigner: Edle Hanto. Med: Jonas Rønning, Siren Jørgensen, Erik A. Schjerven, Janne Johansen Kjellevold, Olli Wermskog, Mats Holm, John Sigurd Kristensen, Philip Bøckmann, Jon Rørmark , Theodor Hellwig, Jan Huse og Linda Tørklep

Selv ikke jevnlige beskyldninger fra voksne om kvinnefiendtlige og tilårskomne holdninger klarer å vippe hverken politimester Bastian, røverne eller den geskjeftige tante Sofie av pinnen.

Kim Haugen styrer regien på denne muntre versjonen, som (i likhet med det meste av Egners stykker) er ganske så tro mot det egnerske univers. Det innebærer en del lett overdreven karikering, som ikke alltid er like festlig.

Men den drevne regissør har vektlagt en fin, lun tone med en lekenhet og musikalitet som egner seg helt klart for nokså små barn. Jo da, røverne er LITT skumle, men veldig lite. De er faktisk ganske så sjarmerende, morsomme og de svinger seg muntert rundt enten de røver eller ei.

Morsom er også Siren Jørgensen som en riktig bisk tante Sofie som boltrer seg med komisk timing, både i bevegelser, sanglig og verbalt. At hun snakker bergensk gjør hennes bitchy attitude enda mer overbevisende.

I blant får forestillingen i overkant preg av å være tablå-teater. Flyten er litt ujevn. Men med små virkemidler, det være seg et dansetrinn eller to, lek med dialekter, litt ekstra tøys – så løftes oppsetningen opp fra det skjematiske.

Det er kanskje ikke det mest korrekt pedagogiske teaterstykke for barn i 2017, men det funker for målgruppen. De – og vi noe litt mer tilårskomne – KAN jo alle låtene. Vi vet hva som skjer, og vi digger at røverne som ved et trylleslag blir snille typer. Det er trygt og gjenkjennelig dette stykket her.

Og Kardemomme lovens vennlige regel om at du skal være grei og snill, og forøvrig kan gjøre hva du vil – den funker også i en Kardemomme-verden.