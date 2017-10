Showanmeldelse: «Norske hits på norsk»

Norsk populærmusikk servert som show i toppklasse vil gjøre høstmørket vesentlig mer behagelig i høst.

For å si det sånn; «Her kommer vinter'n» – og la den komme, for her er det flust av optimister som vil levva livet enten de er dumme og deilige, forelska i lærer'n eller om det gjelder svake mennesker. Rai rai og splitter pine!

Dette er et musikalsk norsktopp-show, med solid vekt på show. Tempoet er høyt og effektivt, med likeverdig fordeling av det varme melankolske og det spenstig humoristiske.

«Store norske: Norske hits på norsk» EDDERKOPPEN Regi: Johan Osuldsen Utvalg av sanger: Johan Osuldsen, Hans Einar Apelland, produsent ”Over Norge” Musikalsk ansvarlig: Hans Einar Apelland Scenografi: Lise Christensen Kostymer: Kristin Bøyesen Med: Anita Skorgan, Christian Ingebrigtsen, Espen Grjotheim, Reidun Sæther, Heidi Ruud Ellingsen

Teamet bak forestilling er det samme som under fjorårets ABBA-show på Edderkoppen. Igjen viser de en smart teft for både utvalg av låter, og ikke minst hvordan de har satt sammen låter av til dels ulik karakter.

I blant løftes både toner og tekst ut av sin opprinnelig form på en treffsikker underholdende måte som egner seg ypperlig i en show-form som dette.

På scenen er et lag av artister som kan gamet; en fin blanding av popartister og folk med musikalbakgrunn. De imponerer som vokalgruppe, men også som vokalister. Overgangene er elegante, i blant rørende og ofte ganske morsomme.

Under temaet «swing» serveres for eksempel «Kursiv», «Mæsjen og posjen» og «Splitter pine» med swing-tøtsj og cabaret-stil med leken eleganse som viser hvor mye som egentlig kan gjøres hvis du tøyer grensene for hva som ligger i en melodi og en tekst.

I så måte er «La fortida være i fred» en poengtert sammensatt medley over 80-åra med ensemblet i energisk samspill og smilende parodi over trønderske puddelrockere, folk som synes mennesker er svake, eller at livet er for kjipt – og ber folk «dra til helvete».

Som en kontrast til det medley-pregede, får enkelte låter leve sitt liv i helhet. Når man først har en eks-boyband-stjerne med i showet, så skulle det bare mangle at han ikke fikk synge på engelsk. Og han – altså Christian Ingebrigtsen – leverer. Det samme gjør de andre gjennom sine versjoner av norske låter. Ruud Ellingsen favner hele Nord-Norge med «Har en drøm» og selveste «Å eg veit meg eit land», Reidun Sæther er et musikalske fyrverkeri enten hun putter mikrofonen i BH-en for å spille luftgitar til Øystein Sundes «Super SS Rally GT...», eller når hun viser spennvidden i Wenche Myhres hit «Vi lever».

Espen Grjotheims årelange musikalerfaring er synlig, og som sluttstrek for nummeret «Vi hyller våre helter» er han varm og nedpå i fremføringen av Sigvart Dagslands «Alt eg såg» – akkompagnert av bilder på bakveggen av noen av være musikalske helter som ikke lenger lever.

Så er det Skorgan. En norsk pop-historie i seg selv; med en egen bolk med låter som hun alene, eller sammen med Jahn Teigen har gjort til allemannseie i norsk pophistorie. Det er nydelig pianospill, det er moro med «Do-re-mi» og lekent med «Oliver».

Hun fronter den musikalske tyngde som gjør dette til en svært underholdende opplevelse av norske hitlåter – med en vri. Og bak står et solid band. Det gjør det som oftest i norsk populærmusikk.