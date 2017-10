Eventyrlig «Snøkvit», fortegnet til det gjenkjennelige

Kommentar Det Norske Teatrets «Snøkvit» er som å bla i en eventyrlig billedbok. Magisk, men også litt skummel – og ganske så overraskende.

DET NORSKE TEATRET: «Snøkvit» av Maria Tryti Vennerød og Julian Skar, fritt etter Grimm. REGI: Kjersti Haugen. KOREOGRAFI: Belinda Braza. KOSTYMER / SCENOGRAFI: Unni Walstad. MUSIKKANSVARLIG: Svenn Erik Kristoffersen. MED: Charlotte Frogner, Ingeborg S. Raustøl, Hermann Sabado, Audun Sandem, Ragnhild M. Enoksen, Sarah Francesca Brænne, Amanda Kamara m.fl.

Kulisser og kostymer har en hovedrolle i denne oppfriskede versjonen av historien, en fortelling som gjennom Disneys lisensiering har mistet mye av den grunnleggende råskapen vi finner hos brødrene Grimm.

Maria Tryti Vennerød tar beretningen tilbake til dette opprinnelige universet. Fortegnet til det gjenkjennelige, så å si. Noe Unni Walstads skakke scenografi og barokke bekledning underbygger. Det visuelle er like forvrengt som holdningene forestillingen problematiserer, som jo er fasade og det ytre.

Vår Snøkvit møter allerede i første scene et uttrykt kroppspress og krav om å oppfylle idealer noen andre har definert. Som erfarne teatergjengere vet er ingen kamparena mer utforsket og beskrevet i verdensdramatikken enn familien. Det finnes ikke farligere sted å vokse opp. Ei heller i Snøkvits eventyrverden.

Her skjønner vi fort at den slemme heksa i stykket er hennes egen mor. Og selv om det psykologiseres rimelig friskt og tidvis så høyttravende at det nødvendigvis går over hodene på de aller minste, så legger teksten ut føringer på flere plan som nøstes såpass godt opp til slutt at både små barn, litt større barn samt foreldrene kan sitte igjen med en opplevelse av at fabelen går opp. Likevel er det et spørsmål om ikke Kjersti Haugen kunne hatt en enda strammere regihånd om stoffet og skåret ned på det totale antallet fortellinger i Vennerøds tekst.

Charlotte Frogner fyller tittelrollen med like deler barnlig uforstand og pubertal trass. Når Snøkvit behandles dårlig hjemme, tar hun med seg det negative reaksjonsmønsteret inn i sine egne møter med andre folk. Slik takler hun dårlig at gartnergutten Jan (Herman Sabado) bare prøver å være snill med henne – en handling hun simpelthen ikke gjenkjenner.

For en voksen tilskuer som forsøker å definere skikkelsen ut fra kjente rammer i den klassiske fortellingen blir dette umiddelbart forvirrende. Det er poenget. Denne Snøkvit har en annen agenda enn å stelle for kortvokste gruvearbeidere i de dype skoger, og hun har heller ikke så mye mot å tygge i seg epler med kunstige tilsetningsstoffer.

De syv små dverger er, for å sitere en legendarisk sirkusanmeldelse i en sørlandsavis, «så store at det er en skam». Det gjør selvfølgelig ingen ting. Heller ikke at deres daglige virke er flyttet fra berget det blå til kloakknettet under byens gater, hvor de blant annet bedriver tiden med slam-poesi (!) Men viktigst er at dette gir dem tilgang til rørledningene under slottet, noe som blir avgjørende når det viser seg at Snøkvits endelige oppgjør med heksemor er eksplosivt inspirert av Guy Fawkes.

Julian Skars nyskrevne musikk er iørefallende låter som kler forestillingen, godt ivaretatt av et samspilt orkester. Solistene har mye stemmeprakt å by på, men dette er ingen oppvisning i skjønnsang. Det er tidvis ganske hard og rått, igjen et brudd med Disney-tradisjonen, og i mine ører noe som gjør oppsettingen interessant.

YNGVE KVISTAD