Revyanmeldelse «Åpent forhold»: Perlende venner

Utmerket kjemi i ujevn revy.

REVY

«Åpent forhold»

Spilles på Chat Noir i Oslo onsdag til lørdag frem til påske



Med: Henriette Steenstrup og John Brungodt

Regi: Bjarte Hjelmeland

Det var alltid et element av «gæmlishumor» ved «Torsdagkveld fra Nydalen»-ensemblet. De var den første norske humorgenerasjonen som var mindre radikale enn sine forgjengere.

At de to beste skuespillerne fra TV 2-programmet – begge utdannet ved Statens Teaterhøgskole, som de poengterer – nå tar steget over på revyscenen, er derfor ikke veldig overraskende.

Vi snakker om revy av den gamle skolen også. På Chat Noir, komplett med et lite band, sangnumre og sketsjer som tar for seg fenomener som bikket den populærkulturelle middagshøyden for en tid siden: Tinder, «Skam», Marcus og Martinus og «Stjernekamp» (de styrer unna Kygo og tropisk house).

Det handler også mye om å være 40+, og om vennskapet de to imellom. Det føles genuint.

Steenstrup og Brungot har skrevet brorparten av materialet selv. Det er godt, men hadde hatt bruk for en manusdoktor som kunne finslipt og spisset poengene. Tekstene blir bedre og bedre etter hvert som de nitti minuttene skrider frem, og selve produksjonen er fettfri og tett, uten dødpunkter og pauser.

BARE GODE VENNER: Brungot og Steenstrup føler hverandre ut i «Åpent forhold». FOTO: Jarle Nyttingnes / Over Norge

Den store beholdningen er og blir de to skuespillerne, som er begge er briljante. Måten de veksler mellom typer på i «Tinderdate», er virtuos. Brungot gjør en maratoninnsats hele veien, men spesielt i «John om misbruket», der han imiterer Kristian Valen som imiterer Morten Harket.

I «Stjernekamp», Steenstrups paradenummer, rekker hun over en hel sesong med sjangre i løpet av korte minutter. Hun er «wailende» souldiva, countryvokalist, musikalartist, operasangerinne og bevrende Edith Piaf-chanteuse. Det går unna, og er en fryd å se og høre.

Når det nærmer seg slutten gjør Brungot noe dristig. Han begynner å snakke om sin sønns alvorlige kreftsykdom. Han legger riktignok inn et par imitasjoner her også (Eivind Hellstrøm og Arne Brimi). Men dette er alvorsprat. Det er høyt spill, og han vet det selv: «Nå ble jeg usikker, er vi fremdeles på revy?».

Han lander det. Det føles som noe ekstra, noe uventet, noe autentisk. Så begynner begge å synge en gråtkvalt versjon av «Lean On Me». Det kunne blitt kleint, men blir det ikke.

Steenstrups Edel Hammersmark-karakter – en moderne klassiker, får vi si – loser showet trygt tilbake til latter igjen, i det som er showets rikeste og mest vovede tekst. Edel har notert seg #metoo-kampanjen. Men hun har ikke videre sans for den.

Så da står Steenstrup og Brungot klare for å ta over da Blunck og Schøyen en dag må legge inn årene da, eller? Gjerne det. De kan godt strekke strikken litt lenger neste gang.