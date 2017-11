Nye bilder av prins Oscar og prinsesse Estelle

Det svenske kongehuset har nylig lagt ut nye bilder av de små kongelige.

For mange kan det kan virke som om vinteren er her allerede, men for det svenske kongehuset er det tydeligvis fortsatt høst.

Nylig publiserte de nye bilder av prinsesse Estelle på litt over fem år og Prins Oscar på litt over ett år.

Tidligere har det blitt publisert bilder av søskenparet da de hilste det svenske folket på den svenske nasjonaldagen.

Oscar Carl Olof, Prins av Sverige, Hertug av Skåne, ble født den 2. mars 2016 som andre barn til kronprinsesse Victoria og Prins Daniel.

Estelle Silvia Ewa Mary, Prinsessa av Sverige, Hertuginne av Östergötland, fødtes den 23. februar 2012 som første barn til kronprinsessen og Prins Daniel.