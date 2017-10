Superblogger vil selge deler av firmaet sitt for 100 millioner

Den kjente svenske bloggeren Isabella Löwengrip (27), best kjent som «Blondinbella», vil ekspandere kraftig.

Økonomi-nettstedet Breakit skriver at forhandlingene nå pågår med et internasjonalt kosmetikkfirma.

– Vi er i dialog med et stort internasjonalt selskap, bekrefter Löwengrip overfor Breakit.

Aftonbladet skriver at Isabella Löwengrip grunnla Löwengrip Care and Color (LCC) i 2012. Ifølge Breakit anslås verdien på dette selskapet i dag til å ligge et sted 300 og 400 millioner svenske kroner, men bloggeren vil ekspandere.

I løpet av fem år vil ledelsen i selskapet at omsetningen skal øke til én milliard svenske kroner, mot 55 millioner i år. Da må de ha inn en investor, som ifølge Breakit trolig vil sikte seg inn på en investering i 100-millionersklassen.

– Det hadde vært morsomt om forhandlingene fører frem. Gjør det ikke det, vil vi fortsette å bygge virksomheten. Vårt selskap er i beste velgående og har gått med overskudd siden starten, sier Löwengrip til Breakit.

Löwengrip har lenge vært en stor blogger i Sverige, og tjener mellom 500.000 og 600.000 kroner i måneden. I tillegg til å skrive om ting fra hverdagen skriver hun også om alvorlige temaer som hets og mobbing.

Det vakte også oppsikt da den kjente bloggeren i 2012 kastet klærne og poserte naken på forsiden av sitt eget magasin. Hun ønsket den gangen å slå et slag for kvinner i alle former og fasonger med sin kampanjen «Size Me».

I mai i år ble det kjent at Lowengrip og ektemannen Odd Spångberg går fra hverandre etter fire år.

«Odd og jeg ønsker å komme med en felles uttalelse. Etter å ha tenkt oss nøye om har vi kommet frem til at vi skal skilles», skrev bloggeren den gang på sin Instagram-konto. De to giftet seg i 2013 da Lövengrip gikk gravid med sønnen deres.

Tidligere jobbet hun og ektemannen sammen, der Spångberg hadde en stilling innenfor bloggerens foretak. Han valgte imidlertid å slutte etter bare et halvt år, skriver Expressen.

– Det funket ikke helt. Jeg tror han fikk se en side av kona si som ikke var så hyggelig, sa bloggeren den gang.