Se Meghan Markle feire kongelig jul for første gang

En strålende blid Meghan Markle (36) kastet glans over gudstjenesten i St. Mary Magdalene Church i Sandringham 1. juledag.

Hollywood-stjernen er den første prinsekjæresten som har blitt tatt inn i den kongelige julevarmen før hun er smidd i Hymens lenker. Etter å ha feiret julaften med forloveden prins Harry (33), dronning Elizabeth (91) og de andre i familien, var Markle i dag med på tradisjonelt kirkebesøk.

I likhet med gravide hertuginne Kate (35), prins Williams kone, var Markle iført hattepryd. Hun smilte bredt og tok seg tid til å hilse på fremmøtte skuelystne.

Kongefamilien stilte mannssterke. Prins Charles (69) og hans hertuginne Camilla (70) var med, og selvsagt var dronning Elizabeth til stede – med sin prins Philip (96). Hertuginne Kate og Meghan strålte arm i arm med hver sin prins. Kate venter barn nummer tre i april, og en liten kul er nå synlig på magen (se bildespesial øverst i artikkelen).

TV2s kongehusekspert Kjell Arne Totland sier til VG at det er befriende å se Markle komme arm i arm med sin prins, og for første gang vise seg sammen offentlig med dronningen og hele den kongelige storfamilien.

– Det er tydelig at de alle har tatt vel imot henne, og Meghan takler tilsynelatende det hele med bravur – også da hun for første gang måtte gjøre hoffkniks for Majesteten i full offentlighet. Er det rart prins Harry ser så stolt ut?

Alltid hatt



Totland forklarer at damene i den britiske kongefamilien alltid bærer hatt når de går i kirke.

– Meghan bar kanskje sin første hatt noensinne? Men jeg tror kanskje hun hadde fått gode råd fra «svigerinnen» Kate. I alle fall minnet den gyllenbrune beret-lignende kreasjonen på en modell Kate har flere av i ulike farger. Og Meghan kledde den fortreffelig, mener Totland.

I mai kunngjorde prins Philip, hertugen av Edinburgh, at han ville trekke seg fra sine offisielle plikter fra i høst. 96-åringen, som nylig takket av ved å posere på et spesielt bilde, var likevel til stede ved julegudstjenesten.

Når prins Harry først har bestemt seg, går det relativt raskt i svingene. Han fridde til Markle i november, fikk ja – og bryllupsdatoen er allerede satt. 19. mai gifter de seg i St. George's Chapel i Windsor, Berkshire.

Vielsen skjer altså samme sted som Prins Charles og Camilla Parker Bowles mottok velsignelsen fra erkebiskopen av Canterbury i 2005. Her ble også prins Harry selv døpt i 1984.

Erkebiskopen i Canterbury skal stå for vielsen. Markle må gjennom en voksendåp før vielsen. Hun vil også få britisk statsborgerskap før bryllupet.

Prins Harry gjør altså som storebror prins William (35). Han valgte også vårbryllup da han fikk sin hertuginne Kate 29. april 2011.

