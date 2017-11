Prins William med fleipete hilsen til lillebror

Den britiske tronarvingen ønsker broren Harry til lykke med det kommende bryllupet.

Storebror har allerede giftet seg og fått sin Kate. Denne uken kom nyheten om at lillebror Harry følger etter, og den spøkefulle storebroren har sendt sine lykkeønskninger.

Sett denne? Spansk politiker til døtrene: Nei, mamma skal ikke gifte seg med prinsen

– Vi er veldig glade på begges vegne. Vi ønsker dem alt godt i denne spennende tiden, sa han før han løsnet litt på snippen ifølge People.com

– Personlig håper jeg dette betyr at han holder seg unna kjøleskapet mitt og slutter å stjele maten min, som han har gjort de siste årene!

Les også: Her skal Harry og Meghan gifte seg

Denne uken ble det altså kjent at prins Harry har funnet tonen for alvor med den amerikanske skuespilleren, som er oppvokst i Los Angeles. Hun sa ja da han fridde, og bryllupet skal stå i St. George’s Chapel i Westminster i mai. Meghan Markle har også avslørt at hun skal bli britisk statsborger etter å ha truffet Harry.

Meghan Markle er mest kjent fra TV-serien «Suits», hvor hun var med i syv sesonger. I går ble det kjent, ikke overraskende, at hun ikke blir å se etter sesongen som vises på amerikanske TV-skjermer våren 2018.