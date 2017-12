Megan Markles søster slår tilbake mot prins Harry

Prins Harry (33) uttalte i et radiointervju at kongefamilien er blitt den familien Meghan Markle (36) «trolig aldri har hatt».

I intervjuet på BBS Radio 4s «Today Show» tredje juledag sa den nyforlovede prinsen at han og hans amerikanske skuespillerkjæreste har en fantastisk julefeiring sammen med hans slekt i England.

– Vi har besøkt min bror og hans kone og løpt rundt med barna deres, forteller Harry og sikter til prins William (35), hertuginne Kate (35) og deres to smårollinger.

– Meghan har gjort en enestående innsats for å bli kjent med familien. Hun er på god vei, og vi er blitt den familien hun trolig aldri har hatt.

FORLOVET: Prins Harry og Meghan Markle. Foto: REUTERS

Uttalelsen falt ikke i god jord hos Meghan Markles halvsøster, Samantha Markle (52). Det har Us Weekly og mange andre amerikanske medier plukket opp.

Meghan og Samantha har samme far, men de to halvsøstrene har brutt kontakten med hverandre, uvisst av hvilke årsaker. Men storesøsteren vil altså ikke la prinsens påstand stå uimotsagt.

«Hun har en stor familie. Det har hun alltid hatt. Pappaen vår er fantastisk og totalt selvoppofrende. Hun har hatt to hjem, og så mye moro vi har hatt», skriver Samantha Markle på Twitter.

52-åringen er faktisk i gang med å skrive en angivelig familieutleverende selvbiografi, «The Diary of Princess Pushy's Sister». Til tross for den noe sarkastiske boktittelen hevder Samantha at hun er lykkelig over lillesøsterens forestående bryllup, og at hun selv vil gjøre det hun kan for å strekke ut en forsonende hånd.

«Forhåpentlig kan vi ha en fortrolig samtale. Jeg vil at hun skal vite at jeg ønsker henne alt godt, og at jeg alltid er der for henne. Kjærligheten finner, og når vi er 90 år, sitter vi forhåpentlig på en veranda og ser solnedgangen sammen».

Samantha, som iblant bruker etternavnet Grant, er tidligere modell og skuespiller. Hun har tre barn og er bosatt i Florida. Hun fikk diagnosen Multippel Sklerose i 2008 og sitter i rullestol. Hun har tidligere vakt oppsikt med uttalelser som går ut på at halvsøsteren «er en overfladisk lykkejeger».

