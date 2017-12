Kjendisagent kollapset i fengselet og døde

Britiske Max Clifford, som i mange år var superstjernenes betrodde hjelper, ble 74 år.

Clifford var tidligere kjent som Storbritannias største PR-guru – for celebriteter som Marlon Brando, Frank Sinatra, Muhammad Ali, Marvin Gaye, Joe Cocker og Simon Cowell. Han døde mens han sonet en sexforbryter-dom i Littlehey Prison i Cambridgeshire.

Datteren Louise (46) sier til britiske medier at Clifford først kollapset torsdag da han holdt på å rengjøre cellen sin, og at han kollapset på nytt dagen etter. Han ble så fraktet til sykehuset, hvor han skal ha fått et massivt hjerteinfarkt.

– Det er med tungt hjerte jeg må melde at min far Max Clifford har gått bort, sier hun til The Telegraph.

– Han var høyt elsket av mange for sin medfølelse, gode vesen og den morsomme mannen som han var.

74-åringen havnet i hardt vær i 2012, da britisk politi rullet opp en rekke saker som handlet om sex-overgrep i underholdningsbransjen. I 2014 ble Clifford dømt til åtte års fengsel for en rekke sex-overgrep mot tenåringsjenter så langt som 40 år tilbake i tid.

Den før så anerkjente agenten var i flere tiår den personen kjendisene søkte seg til hvis de trengte noen til å håndtere alt skademinimering av synkende omdømme til juridiske kriser.

Han var også kjent for å selge historier og kjendiser til britisk presse. Clifford var hjernen bak mange saftige avsløringer. På samvittigheten har han angivelig overskrifter som «Jude Law Cheats on Sienna Miller», «David Beckham Confesses» og «Beckham, Sex and Me».

Han var også en populær hjelper for mennesker som selv ikke var kjendiser, men som av en eller annen grunn havnet i rampelyset fordi de hadde celebre forbindelser. Blant annet jobbet han for Rebecca Loos da hun sto frem med påstander om at hun var David Beckhams elskerinne.

Clifford bisto også et av ofrene som gikk rettens vei mot sex-dømte Gary Glitter.

En talsmann for Ministry of Justice sier at dødsfallet skal etterforskes, noe som er vanlig prosedyre hver gang en innsatt dør under soning.