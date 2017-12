Bryllupsdatoen satt for prins Harry og Meghan Markle

Kensington Palace kunngjør at prins Harry får sin brud 19. mai til neste år. Før vielsen må Meghan Markle døpes.

Paret kaster med andre ord ikke bort tiden.

Den amerikanske skuespilleren (36) og den britiske prinsen (33) forlovet seg 27. november. Om fem måneder skal de smis i Hymens lenker, melder kongehuset på Twitter.

Datoen faller sammen med FA cup-finalen, registrerer britiske medier, som Daily Mail.

Totland: – Uvanlig

Kjell Arne Totland, TV 2s kongehusekspert, er spent:

– Så kom da datoen – 19. mai. For mange briter er nok dette en stor og gledelig overraskelse. Dette er nemlig en lørdag, som er fridag for de aller fleste. Det er faktisk uvanlig at kongelige bryllup i Storbritannia legges til lørdag, og på denne måten kommer nå kongefamilien folket i møte. Mange hadde jo faktisk allerede tatt til orde for at bryllupsdagen måtte blir en ekstra fridag, sier han til VG.

Han tar nok selv turen:

– Det blir en usedvanlig hektisk uke – med nasjonaldagsfeiring to dager før. Og fredag kveld blir det sikkert en eller annen form for førbryllupsfest i England, men jeg gleder jeg meg til å dekke prinsebryllupet i Windsor i mai.

Markle, som er den første fraskilte amerikaneren som får gifte seg inn i den britiske kongefamilien, skal tilbringe julaften og første og andre juledag med de kongelige i dronning Elizabeths private residens i Norfolk. Det er første gang en av de kongeliges kjæreste får «audiens» til julefeiring før det er inngått giftermål.

Markle har allerede rukket å sjarmere britene i senk - her er hun på sitt første offisielle oppdrag (artikkelen fortsetter under bildet):

Harry og Markle skal gifte seg på historisk grunn i St. George’s Chapel i Windsor, Berkshire. Dette er samme sted som Prins Charles og Camilla Parker Bowles mottok velsignelsen fra erkebiskopen av Canterbury i 2005. Her ble også prins Harry selv døpt i 1984.

Erkebiskopen i Canterbury skal stå for vielsen. Markle må ifølge Daily Mail gjennom en voksendåp før vielsen. Hun vil også få britisk statsborgerskap før bryllupet.

Ekteskapet er det første for prinsen og det andre for Markle, som nylig kunngjorde at hun legger skuespillerkarrieren på hylla for å konsentrere seg om nye, kongelige plikter.

Prins Harry gjør altså som storebror prins William (35). Han valgte også vårbryllup da han fikk sin hertuginne Kate (35) 29. april 2011. William og Kate har sin egen store begivenhet å se frem til i vår – de venter nemlig barn nummer tre i april.

