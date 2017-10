Trill terning i «Stjernekamp»-finalen

FORNEBU (VG) Lørdag kveld får Norge svar på hvem som er landets ultimate entertainer – Didrik Solli-Tangen eller Adam Douglas. Her kan du lese anmelderens vurdering av opptredenene.

Ti uker er gått, og hvem som trekker det aller lengste strået i årets sesong av «Stjernekamp» får du svar på i kveld.

For første gang står det to menn i en «Stjernekamp»-finale. Ida Maria måtte se seg slått i semifinalen forrige uke. Da var det disco og joik som sto på sjangerplakaten. I finalen får et reprisenummer fra tidligere i sesongen. Adam Douglas har valgt seg ut «False Alarm» fra EDM-uken, og Didrik Solli-Tangen byr på tårnarien fra «Tosca», som ga ham terningkast 6 fra folket.

Finalistene byr også på låter fra eget repertoar. Solli-Tangen henter fram Melodi Grand Prix-vinnerlåten «My Heart is Yours» og Douglas sin egenskrevne «I Once Was an Honest Guy». Guttene avslutter kalaset med a-ha-låten «The Sun Always Shines on TV» og «Try a Little Tenderness».

Både Solli-Tangen og Douglas fortalte til VG etter semifinalen at de aldri hadde trodd de skulle komme helt til finalen.

Solli-Tangen sa at hans største frykt var at det norske folket ikke skulle stemme på ham. Å bli stemt inn i finalen kaller han en «fin bekreftelse».

– Det er helt sykt. Wow. Man blir veldig ydmyk og stolt for at man har et folk i ryggen, sa han.

Douglas fortalte at han hadde booket spillejobber i finaleuken fordi han regnet med å være en av de første til å ryke.

– Jeg var en ukjent fyr som aldri hadde danset. Dette er helt fantastisk, og av en eller annen grunn har jeg truffet noe hos seerne, sa han.

Under kan du se anmeldelsene til Tor Martin Bøe, og selv trille terning på de artistenes opptredener.