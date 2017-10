«Stjernekamp»: Ærlig stjerne

Kommentar Adam Douglas er en typisk norsk vinner.

Stjernekamp har alltid fremstått som et mer likandes musikalsk TV-prosjekt enn alternativene. Å plukke ut artister som faktisk kan noe, i stedet for å nærmest tilfeldig rekruttere fra gateplan. Et program med sjangerpilen nærmere mot musikk enn på underholdning.

Adam Douglas vant «Stjernekamp»: – Det er insane!

Mer enn nok hyllest

Selv om det tross alt er et se-hva-jeg-ikke-kan-show. I år var hiphop ikke så verst og opera ganske snålt. Mest håpløst var den nye velmenende kategorien joik. Med unntak av Ida Maria, var det som ble presentert der noe vi kommer til å se tilbake på om tyve år og lure på hva som egentlig skjedde.

Sannsynligvis vil da de fleste også bli overrasket over dommerne. Omtrent uten unntak har hoveddommerne vært begeistret og positive. Selv da Benedicte Adrian gjorde ting med U2s «Pride» som ingen i sine villeste mareritt hadde trodd var mulig. Jeg skjønner at det skal skapes lørdagskos, familieunderholdning og generelt god stemning. Men man trenger kanskje ikke heie hele tiden.

Så du finalen? Les hva vår anmelder synes, og trill terning selv!

Saken fortsetter under bildet.

FINALE: Her blir Adam Douglas hyllet av deltagerne i årets sesong av «Stjernekamp» etter å ha gått av med seieren. Foto: Frode Hansen , VG

– Overbevisende kraft

Sånn sett passer det godt at Adam Douglas på mange måter vinner «Stjernekamp» både med sin tolkning av «Try a Little Tenderness» med også med sin egen låt «I Once Was An Honest Guy». En misvisende tittel: Ingen andre har fremstått mer ærlige, fattet og som skikkelig hel ved i dette programmet. Forsiktig, nesten sjenert når han ikke synger. Relativt flau når han skal leke boyband. En overbevisende kraft når han løfter mikrofonen.

Her imponerer NRKs evne til å få fram nye, relativt ukjente talenter.

I år har i alle fall tre virkelig markert seg. En av dem holdt helt til finalen. Lisa Børud kom nesten til pallplassering. Ina Makeda Halvorsen Dyhre røyk ut i den eneste virkelige stemmeskandalen, da hun gjorde en overbevisende og fantastisk Kanye-cover i «POWER», men likevel måtte si takk og farvel.

Men dette handler ikke mest om dem som ble stemt hjem.

Dette handler om stjernenes kamp. Finalistene.

Terningkast i «Stjernekamp»: Sjekk oppsummeringen vår her

Saken fortsetter under videoen med vinnerintervjuet.

– Den beste låtskriveren som har vunnet « Stjernekamp»

En utagerende, blid og oppstemt porsgrunnskar med en god teft for populære låtvalg. Og en litt mer reservert, trygg, men like blid amerikaner med sognedialekt. To sterke låtformidlere og sangere. En uhyre viktig kombinasjon når man er med i en konkurranse hvis essens er «artister på ville veier», som Gaute Ormåsen så presist oppsummert programmet rett før Adam Douglas fortjent fikk seiersmeldingen.

Fortjent, ikke bare fordi han var den beste. Overraskende, fordi Didrik Solli-Tangen hadde kveldens bredeste låtvalg.

Men denne TV-nasjonen elsker underdogs, de tydelige historiene om talenter som brenner for noe. Om det er en rørlegger fra Arna eller en amerikaner med nordfjordaksent som bor på Hadeland, går for det samme.

Norge er et lite TV-land som elsker å bli overrasket. Som elsker historier om talentfulle folk som flytter hit, lærer språket og de rare tradisjonene våre. Og elsker mest at de gjøre det på grunn av kjærligheten. Og dermed kanskje til og med blir litt mer «norskere» enn vi er selv.

Adam Douglas er også den beste låtskriveren som har vunnet «Stjernekamp». Han kommer til å nekte på det selv. Han er, tross alt, en tvers gjennom skikkelig likandes kar.